«تأثرت بمن شككوا في وطنيتي».. شيرين توضح سبب إغلاق حساباتها على السوشيال

شاركت المطربة شيرين عبدالوهاب، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، فيديو جديد لها، أعلنت من خلاله سبب إغلاق حساباتها على السوشيال ميديا.





وقالت شيرين فى مقطع فيديو: "أنا شخصية حساسة وأتأثر بكل الكلام المثار حولى، وكنت أرى أن لا داعى لكل ما يثار حولى فى الفترة الماضية".





وتابعت: "تأثرت كثيرا بما قيل بخصوص التشكيك فى وطنيتى وانتمائي وهو ما دفعنى إلى توجيه رسالة إلى كل من ينتقدني في هذه الفترة.. خلاص كفاية، ولهذا أغلقت كل حساباتي على السوشيال ميديا".