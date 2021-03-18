«الضيفية الخلوتية» تنظم سهرة صوفية في السيدة عائشة

نظمت الطريقة الضيفية الخلواتية بمقرها بالسيدة عائشة سهرة دينية صوفية، مساء اليوم، في حضور عدد من المريدين والاتباع الذين جاءوا من كل حدبً وصوب لإحياء هذه الليلة الصوفية المباركة، في حضور الوكيل العام للطريقة الدكتور محمود أبوعلي.وتم إحياء هذه الليلة بالإنشاد والمديح الصوفي وكذلك قراءة الأوراد الصوفية الخاصة بالطريقة الضيفية الخلواتية، وتم الإعلان خلال الليلة عن تنظيم عدد من الليالي والحضرات في جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة قدوم وحلول شهر شعبان المبارك.وقال الدكتور محمود أبوعلي وكيل الطريقة الضيفية الخلواتية، إن الطريقة الضيفية لها حضرات دينية وصوفية منتظمه في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تهدف هذه الحضرات إلى بث حالة من الروحانيات والمحبة بين المريدين والمشاركين في هذه الجلسات الصوفية.