رئيس غرفة مطروح: مبادرة رفع الأجور تنعش الأسواق

قال أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، إن مبادرة الرئيس عن زيادة الأجور جاءت في الوقت المناسب، خاصة في ظل أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المصري وعلى دخل الأسر وحركة البيع والشراء.وأضاف رحيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الخطوة سوف تساهم فى تحسن معيشة الافراد كما تساهم فى ظبط حركة الأسواق وعودة الرواج مرة أخرى.كان الرئيس قد وجه في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.