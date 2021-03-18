اتحاد الصناعات يناقش قوانين تكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها على قطاع الأعمال

تقيم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات باتحاد الصناعات المصرية راعي الصناعة الرقمية، جلسة تعريفية حول(قوانين تكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها على قطاع الأعمال عن طريق الإنترنت".يقدم الجلسة محمد حجازي مستشار الغرفة للتشريعات والقوانين يوم الإثنين المقبل.ستتناول الجلسة ما يلي، إلقاء الضوء على قوانين التوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية.- انعكاس تلك التشريعات على الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية، وخاصة في ظل التحول الرقمي، والشمول المالي، والفواتير الالكترونية.- المزايا والتحديات على قطاع الأعمال المصري.- التعريف بآليات الامتثال لتلك القوانين وإجراءاته ومتطلباته.ويشارك في الجلسة رؤساء مجالس إدارات الشركات والأعضاء المنتدبين:- مديري نظم المعلومات – مديري أمن المعلومات – مديري الامتثال- مديري الموارد البشرية.- مديري الإدارات القانونية.