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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الأعلى للإعلام» يبحث 213 شكوى ويرصد 69 مخالفة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:00 م
كرم جبر
كرم جبر
منار إبراهيم
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عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، 36 جلسة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، حيث تلقت خلالها 213 شكوى، وأصدرت اللجنة توصياتها في 205 شكوى، إرساءً لمبدأ الالتزام بالمسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية في أثناء ممارسة الإعلامي لعمله وحماية لحقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع وحماية حقوق الإعلاميين والمبدعين.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي الثالث عن نشاطه في 2020، حيث تلقت اللجنة 102 شكوى إلكترونية شملت 35 شكوى من مواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الإلكترونية و3 شكاوى قدمتها تقارير الرصد التابعة للمجلس و35 شكوى مقدمة من وزارات ومؤسسات و10 شكاوى مقدمة من شخصيات عامة كما شملت 32 شكوى من شركات وأندية وشكوى من صحف ووكالات وشكوتين من أعضاء المجلس.

ومن بين هذه الشكاوى 69 شكوى ضد برامج وإعلاميين، و96 شكوى ضد إعلاميين وصحفيين و24 شكوى ضد مواقع إلكترونية و6 شكاوى ضد صفحات التواصل الاجتماعي و34 شكوى ضد صحف ووكالات أنباء و6 شكاوى ضد شركات و5 ضد جهات حكومية وهيئات رسمية و7 ضد شخصيات عامة و44 ضد قنوات.

وأوضح المجلس أنه تبين من فحص الشكاوى وجود 69 مخالفة للمعايير والأكواد الإعلامية و39 شكوى تضمنت نشر أخبار كاذبة و37 شكوى تضمنت سبا وقذفا و13 شكوى تضمنت تحريضا على العنف و9 شكاوى تضمنت انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية و22 شكوى تضمنت مخالفة للقوانين و3 شكاوى تضمنت وجود ألفاظ بذيئة وإيحاءات وشكوى بالمواقع المزيفة بأسماء وهمية لشخصيات عامة حيث بلغ عدد الصفحات التي تم رصدها 212 حسابا على الفيسبوك و10 حسابات على تويتر و5 حسابات على انستجرام.

وتختص لجنة الشكاوى بتلقي الشكاوى الواردة إليها من الجمهور والإعلاميين وفحص المخالفات التي يتم رصدها وكذلك مناقشة ما يحال إليها من موضوعات مرتبطة بطبيعة أعمالها وبحث الشكاوى والتحقيق فيها واقتراح التوصيات المناسبة لها لعرضها على المجلس لاتخاذ قراره بشأنها، حيث يمكن تقديم الشكاوى إما بتسليمها إلى المجلس بصفة شخصية أو عن طريق وكيل عن الشاكي أو عن طريق الموقع الرسمي للمجلس، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الإلكترونية أو عن طريق رقم الواتس آب أو الشكاوى التي تحال من إدارة الرصد.

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