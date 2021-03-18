«الكهرباء»: العدادات مسبوقة الدفع خطوة للتحول التكنولوجي

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن منظومة العدادات مسبوقة الدفع تعد خطوة هامة نحو التحول التكنولوجي في صناعة العدات الإلكترونية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي يتم التعاقد عليها من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.وأكدت أن منظومة العدادات مسبوقة الدفع تتيح للشركات والمشتري نظام التعريفة المتعددة وإمكانية تحديث نظام التشغيل.وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن التسلسل التاريخية لمنظونة العدات في كهرباء مصر يعود إلى أنه ما بين العداد الميكانيكي القديم والعداد مسبق الدفع كان في العداد الإلكتروني الذي يتم في استخدامه في النسبة الأكبر لعدد المشتركين الشرعيين بالشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر.وأكدت القابضة لكهرباء مصر أن منظومة العدادات مسبوقة الدفع تعد خطوة هامة نحو التحول التكنولوجي في صناعة عدادات الكهرباء.