اختيار 5 مراكز شباب ضمن تصفيات مهرجان النوبة (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، الخميس، مهرجان النوبة الثاني تحت شعار "الرياضة للجميع" بمراكز الشباب، بالتعاون بين الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وذلك تحت إشراف مصطفى بسطاوي وكيل المديرية للشباب، عزت محمد برين مدير الادارة العامة للرياضة، وبتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة.وتضمنت الفعاليات اختيار عدد5 مراكز وهى: مدينة أسوان، ومدينة كوم أمبو، ومدينة إدفو، إضافة إلي عنيبة، وعبد المنعم رياض، ليتم بها التصفيات لعدد 30 هيئة شبابية ثم التصعد للدور النهائي.من المقرر أن تتضمن فعاليات المهرجان الأيام المقبلة عروض رياضية للفرق المشاركة بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، واستعراض للمهارات الفنية والبدنية، يوم السبت المقبل.يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بأسوان.