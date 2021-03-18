كورونا أسوان: 77 إصابة بكوفيد-19 من أول مارس حتى اليوم

ترصد ''الدستور'' إجمالي إصابات ووفيات كورونا الذين أثبتت التحاليل الطبية إيجابية حملهم للفيروس، منذ أول مارس الجاري وحتى يوم 18 من نفس الشهر.ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا 77 حالة، يتم تقسيمهم كالتالي حالات متوسطة، وأخرى حرجة وكبار سن، إضافة إلى حاملي أمراض مزمنة.ويتلقى معظم المصابين العلاج من فيروس كورونا داخل مستشفى أسوان التخصصي ''العزل الصحي''، حسب البروتوكول العلاجى المحدد من وزاره الصحة.وأجرى مستشفى أسوان التخصصي ''العزل الصحي'' تحويل الحالات المستقرة للعزل المنزلي لاستكمال فترة العلاج، ووصل عددهم 56 حالة، وذلك في إطار توفير عدد من الأسرة لحالات أخرى أكثر خطورة، إضافة إلى أنه تماثل 9 حالات للشفاء التام وتم خروجهم لمنازلهم.فى سياق متصل، وصلت نسبة الوفيات داخل المستشفى منذ مطلع مارس الجاري وحتى اليوم إلى 78حالة وفاة من بينهم كبار السن وشباب، وحالات أخرى لم يمر على دخولهم المستشفى 24 ساعة 20 حالة وفاة.