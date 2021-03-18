رئيس «العربية للأدوية»: الدولة أثبتت حرصها على دعم محدودي الدخل

قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس الشركة العربية للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينحاز لمحدودي ومتوسطي الدخل.وأضاف عبد الباسط لـ"الدستور"، أن الرئيس فاجأ الجميع بإعطاء توجيهاته للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 2400 جنيه، موضحا أن الرئيس بتوجيهاته تلك يدلل على انحيازه لمحدودي ومتوسطي الدخل ويأتي ذلك على الرغم مما يعانيه العالم من جراء جائحة كوفيد 19 وهو ما يترجم نجاح السياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس منذ عام 2016 والتي جعلت من الاقتصاد المصري قادرا على تحمل الصدمات.وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوجه الشكر للشعب المصري لتحمله الأعباء الناتجة عن تعديل السياسات الاقتصادية والتي كانت ضرورية ولازمة وتقبلها الشعب ثقة في الرئيس وها هو الرئيس كعادته لا يكتفي بكلمات الشكر لشعبه بل يترجمها إلى قرارات تنحاز تماما لمحدودي ومتوسطي الدخل من شعبه.وأكد أن توجيهات الرئيس الأخيرة بزيادة الحد الأدني للأجور وسط مجموعة كبيرة من الإجراءات تأتي في هذا الإطار ومنها القضاء علي العشوائيات ومشروع تكافل وكرامة ومشروعات الرعاية الصحية المتعددة وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60% فالرئيس يثبت كل يوم مدي قدرته على الإحساس بشعبه وقدرته على استشعار اللحظة المناسبة لكي يتدخل شخصيا انحيازا للمواطن المصري.