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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي

الخميس 18/مارس/2021 - 10:40 م
وزيرة الصحة تتفقد
وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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وجّهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتأكيد على الانتهاء من تطعيم 100% من الأطقم الطبية بمحافظة جنوب سيناء بلقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، في إطار الحرص على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس أثناء تأدية عملهم في خدمة المرضى خلال مواجهة الجائحة.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة، مساء الخميس، الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك أثناء توجهها للعودة إلى محافظة القاهرة عقب ختام زيارتها لمحافظة جنوب سيناء لافتتاح عدد من المشروعات الصحية تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 32، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.

أوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي في مطار شرم الشيخ، مشددة على أهمية المناظرة الصحية الدقيقة للمسافرين والوافدين إلى البلاد، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالحجر الصحي والاطمئنان على توافر مخزون كاف منها.

أضاف أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الفرق الطبية بالحجر الصحي لدورهم الكبير في تنفيذ خطة التأمين الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي يتم تطبيقها بجميع منافذ دخول البلاد.

أشار إلى أنه منذ قرار رئيس الوزراء في سبتمبر 2020 بعدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا، فقد تم مناظرة 566 ألفًا و383 من القادمين من الخارج، كما تم إجراء تحليل pcr ل 29 ألفًا لمن لم يجرى منهم التحليل قبل دخول البلاد، كما تم إصدار 43 ألف شهادة تحليل pcr للمسافرين.

وذكر أن زيارة الدكتورة هالة زايد اليوم لمحافظة جنوب سيناء تأتي في إطار افتتاح عدد من المشروعات الصحية تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ32، حيث افتتحت وحدة طب أسرة المراخ بمدينة طابا، ومستشفى طابا المركزي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بالمحافظة يوم 16 نوفمبر من العام الجاري.

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