إيناس عبدالدايم تنعى شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق الذي غيبه الموت مساء اليوم عن عمر ناهز 69 عاما.وقالت «عبد الدايم» إن الراحل لعب دورا هاما في الثقافة وترك بصمات بارزة بمجال النقد الفني، كما شارك في إعداد أجيال من المبدعين، مشيرا إلى أنه مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراه تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقًا لرئيس الأكاديمية كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، عمل مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين واستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين 2005 - 2011)، متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.