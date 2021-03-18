إليكِ الطريقة.. كيف تجعلين أطفالك في جاهزية تامة للدراسة؟

يعد تحضير الطفل أمرًا مهمًا للغاية في جميع الأعمار بدءًا من 3-4 سنوات، يجب أن يكون الطفل مستعدًا لما سيجده عندما يذهب إلى المدرسة، ما سيقال لهم.ما هو مطلوب منهم القيام به إذا كانوا مستائين، ماذا يجب أن يفعلوا، يجب أن يعرفوا كل هذه التفاصيل حتى لا يشعروا بالدهشة أو الإحباط.بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، أولئك الذين يرفضون كل شيء ويرفضون القواعد، يجب تذكيرهم بأننا كنا في المنزل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال الفترة الماضية، والآن يمكننا الخروج قليلًا، يجب أن يُطلب منهم النظر إلى الجانب الإيجابي، وأنهم يجب أن يكونوا متعاونين، لأن الأشخاص المتعاونين يعطون انطباعًا جيدًا.يجب أن يكونوا مستعدين لمساعدة معلميهم وزملائهم، وأن الوالدين سيقدرون سماع أنهم كانوا متعاونين وأنهم استمعوا إلى التعليمات وأظهروا فهمًا للموقف.سيشعر المراهقون بالإحباط لأنهم مضطرون للذهاب إلى المدرسة بعد أن اعتادوا البقاء في المنزل بألعاب الفيديو والهاتف المحمول، سيكونون بالطبع سعداء برؤية أصدقائهم، لكن المهام ستكون أكثر وسيتعين عليهم بذل المزيد من الجهد.يجب أن يتحلو بالصبر معهم ولا يجب أن نطالبهم بالصعود والذهاب في الحال، يجب أن نقول لهم أننا نفهم أن كل شيء بدأ فجأة، التدريبات مع الواجبات المدرسية والالتزامات، كما يجب إعلامهم بأن عدم الالتزام سيكون له عواقب سلبية طويلة المدى.ويجب شرح العواقب، هل تريد أن تكون طالبًا من فئة A أو B؟ مالذي سيطلب منك؟ ماذا سيحدث إذا لم تفعل ذلك؟، يجب على الآباء مناقشة الأمر كله مع أبنائهم المراهقين.