تامر مرسي يطرح البوستر الدعائي للمسلسل الرمضاني «الملك»

طرح المنتج تامر مرسي البوستر الدعائي لمسلسل "الملك" الذي يخوض بطولته عمرو يوسف المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.ونفى تامر مرسي بهذا البوستر الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول خروج «الملك» من الماراثون الرمضاني حيث علق على البوستر قائلًا: "الملك.. عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ.. المتحدة تعيد أمجاد الدراما المصرية.. سينرجي.. رمضان 2021".مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب نجيب محفوظ ويعود به عمرو يوسف إلى الدراما فى رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحله كفاحه ضد الهكسوس."الملك" سيناريو وحوار محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، ومعتز هشام.