للشباب حتى 25 سنة.. فرص عمل جديدة من «القوى العاملة» بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات إنتاج المواسير بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، فنيين كهرباء كنترول، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل فوق متوسط، وألا يزيد عمره عن 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة من سنتين، إلى 5 سنوات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 015364968، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، A1.