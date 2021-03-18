رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للشباب حتى 25 سنة.. فرص عمل جديدة من «القوى العاملة» بالعاشر من رمضان

الخميس 18/مارس/2021 - 10:23 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات إنتاج المواسير بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، فنيين كهرباء كنترول، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل فوق متوسط، وألا يزيد عمره عن 25 سنة، وأن يكون لديه خبرة من سنتين، إلى 5 سنوات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 015364968، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، A1.

موضوعات متعلقة

نقل موكب المومياوات الملكية 3 أبريل المقبل

«أمن قومي».. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني قضية سد النهضة

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

مصدر أمني يوضح حقيقة اندلاع حريق بشركة بترول في الإسكندرية


الصور

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مانشستر يونايتد يفوز على ميلان 1-0 ويتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى

توتنهام يودع الدورى الأوروبى بعد خسارته أمام دينامو زغرب الكرواتى

غرناطة الإسبانى يتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى رغم خسارته أمام مولده النرويجى

روما يتأهل لربع نهائى الدورى الأوروبى بفوزه على شاختار دونيتسك 2 - 1

أيام زمان

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

شاكر عبدالحميد: أول مبلغ تحصلت عليه من الكتابة كان 7 آلاف جنيه

«خسارة فادحة».. مثقفون ينعون شاكر عبد الحميد

شاكر عبدالحميد: يحيى الطاهر عبدالله كان جواز مروري للكتابة

إيناس عبدالدايم تنعى شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق