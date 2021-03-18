النفط يهبط 7% بفعل تدهور توقعات كورونا في أوروبا

هوت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الخميس، متكبدة أكبر خسائرها ليوم واحد منذ الصيف الماضي بفعل المخاوف المتنامية من تزايد إصابات كوفيد-19 في أوروبا وصعود الدولار الأمريكي.أعادت عدة اقتصادات أوروبية كبيرة فرض الإغلاقات مع ارتفاع حجم الإصابات، في حي تتباطأ برامج التطعيم بسبب القلق من الآثار الجانبية للقاح أسترا زينيكا الذي كان مستخدما على نطاق واسع في أوروبا.ولم يقتصر الأداء الضعيف على الخام، إذ فقد زيت التدفئة والبنزين أكثر من خمسة بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة.وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، "كان التصور السائد في هذه السوق هو الأفضل لتعافي الطلب. شرع الجميع في الاحتفال بتوزيع اللقاحات والحد من القيود."والآن في أوروبا، كادت الأوضاع تخرج عن مسارها تماما. إغلاقات في بولندا وإضراب إيطاليا وسط كل هذا الكلام والنظريات عن تعافي الطلب والذي رفع الأسعار."تراجعت العقود الآجلة لبرنت 4.72 دولار بما يعادل 6.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.28 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.60 دولار أو 7.1 بالمئة ليغلق على 60دولارا للبرميل.كلا العقدين منخفض أكثر من 11 بالمئة منذ الثامن مارس.وموجة الخسائر المستمرة منذ خمسة أيام هي الأطول لغرب تكساس منذ فبراير 2020 ولبرنت منذ سبتمبر 2020. وتأتي عقب تكوين المضاربين مراكز دائنة في عقود وخيارات الخام الأمريكي المتداولة ببورصة شيكاجو التجارية هي الأضخم منذ 2018.