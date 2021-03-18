رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

دراسة: 80% من الأمريكيين يعتقدون أن الحد الأدنى للأجور حاليا منخفض للغاية

الخميس 18/مارس/2021 - 10:07 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أظهرت دراسة نشرت مؤخرا أن الأغلبية الساحقة من الأمريكيين يرون أن الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي منخفض جدا ويجب زيادته إلى 15 دولار في الساعة على الأقل.

وكشفت شركة إبسوس لأبحاث السوق اليوم الخميس عن استطلاع الرأي الذي أجرته في الولايات المتحدة حول الحد الأدنى للأجور والذي شمل أكثر من 6000 أمريكي تم سؤالهم عن معرفتهم ورأيهم في الحد الأدنى الحالي للأجور على المستوى الاتحادي والبالغ 5ر7 دولار في الساعة.

وقال 8 من بين كل 10 أمريكيين إن الحد الأدنى للأجور الحالي منخفض للغاية. وأيد نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع زيادة الحد الأدنى إلى 15 دولار في الساعة.

كما تعتقد الغالبية العظمى من الأمريكيين أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون لها تأثير إيجابي على كل العاملين بشكل عام.

وقال 37% من العمال المؤقتين والموسمين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يحصلون على أقل من 15 دولار في الساعة. ويرى 80% ممن شملهم الاستطلاع أن الشركات الكبرى يجب أن تلعب دورا في زيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجور.

موضوعات متعلقة

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

بوابة الأزهر| استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2021 الفصل الدراسي الأول

مصدر أمني يوضح حقيقة اندلاع حريق بشركة بترول في الإسكندرية

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني


الصور

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

«أمن قومي».. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني قضية سد النهضة

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء: الكون في بداياته كان شبكة من خيوط الغاز نشأت منها المجرّات

الاتحاد الأفريقي يدعو لاحتواء تداعيات تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية

تحميل نموذج استرشادي للصف الثالث الإعدادي الأزهري 2021 الترم الأول

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

«القاهرة.. الأمل يبدأ» مبادرة لدعم صناعة النشر

«كان يعد مقالا عنها فأصيب بالسكتة ومات».. حكايات عن لعنة الفراعنة

عصام زكريا يكتب: «طريد الفردوس».. الكوميديا الإلهية على الطريقة المصرية

نورا ناجي: سعادتي بجائزة «يحيي حقي» لأنها الأولى في مشواري