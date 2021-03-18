دراسة: 80% من الأمريكيين يعتقدون أن الحد الأدنى للأجور حاليا منخفض للغاية

أظهرت دراسة نشرت مؤخرا أن الأغلبية الساحقة من الأمريكيين يرون أن الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي منخفض جدا ويجب زيادته إلى 15 دولار في الساعة على الأقل.وكشفت شركة إبسوس لأبحاث السوق اليوم الخميس عن استطلاع الرأي الذي أجرته في الولايات المتحدة حول الحد الأدنى للأجور والذي شمل أكثر من 6000 أمريكي تم سؤالهم عن معرفتهم ورأيهم في الحد الأدنى الحالي للأجور على المستوى الاتحادي والبالغ 5ر7 دولار في الساعة.وقال 8 من بين كل 10 أمريكيين إن الحد الأدنى للأجور الحالي منخفض للغاية. وأيد نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع زيادة الحد الأدنى إلى 15 دولار في الساعة.كما تعتقد الغالبية العظمى من الأمريكيين أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون لها تأثير إيجابي على كل العاملين بشكل عام.وقال 37% من العمال المؤقتين والموسمين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يحصلون على أقل من 15 دولار في الساعة. ويرى 80% ممن شملهم الاستطلاع أن الشركات الكبرى يجب أن تلعب دورا في زيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجور.