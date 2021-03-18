وليام بيرنز مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس تعيين الدبلوماسي المخضرم وليام بيرنز الذي رشحه الرئيس جو بايدن لتولي منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.جاءت موافقة المجلس بالإجماع دون اعتراض أي من الأعضاء على تعيين بيرنز، وهو سفير سابق لدى روسيا ونائب سابق لوزير الخارجية، لقيادة الوكالة.