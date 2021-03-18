دراسة تتوقع عمل لقاحات كورونا بشكل أفضل ضد السلالة البرازيلية

أشارت دراسة جديدة إلى أن لقاحات أكسفورد-أسترازينيكا، وفايزر-بيونتك، قد تكون أكثر فعالية في مواجهة السلالة البرازيلية لفيروس كورونا عما يعتقد.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد، ولم يتم بعد مراجعتها من جانب علماء أقران، قامت بقياس مستوى الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد أو إيقاف العدوى من سلالات منتشرة، بينها من جنوب إفريقيا والبرازيل.ووجدت الدراسة أن اللقاحات لا تعمل بشكل جيد في مواجهة السلالات كما هو الحال مع السلالة الأصلية لفيروس كورونا، لكن السلالة البرازيلية "بي1" قد تكون أقل قدرة على مقاومة الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح عما كان يخشى في البداية.وتقول الدراسة إن سلالة جنوب أفريقيا لا تزال الأكثر إثارة للقلق، مضيفة أنه يجب أن ينصب التركيز عليها من جانب الشركات التي تعمل على إنتاج لقاحات جديدة.