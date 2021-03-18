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تحقيقات

«الألياف الصناعية».. «اللهو الخفي» وراء إصابة الأطفال بحساسية الصدر

الخميس 18/مارس/2021 - 09:55 م
إصابة الأطفال بحساسية
إصابة الأطفال بحساسية الصدر
هايدي حمدي
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نشر طبيب أطفال بحثًا أجراه عن أسباب زيادة إصابات الأطفال بحساسية الصدر، وخلصت نتائجها إلى أن الملابس المصنوعة من الصوف والألياف الصناعية هي صاحبة النصيب الأكبر في تلك الإصابات.

منشور عبر "الفيسبوك" قلب تفكير الأمهات رأسًا على عقب، حيث نشر الدكتور يوسف قضا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، والذي أكد أن ملابس غير المصنوعة من الأقطان تتسبب في مرض حساسية الصدر لدى الأطفال، وأن الألياف الصناعية والملابس الصوفية هي ما تتسبب في ذلك المرض.

ورغم أن العلاج سهل إلا أن الأطفال يخضعون لكميات كبيرة من الأدوية وجلسات البخار، مؤكدًا أنه قام بتجربة على مرضاه من الأطفال الذين يتابعون حالته معهم، ووجد أن الأطفال الذين نصح أمهاتهم بتحويل ملابسهم من الألياف إلى الأقطان بنسبة 100%.

وأشار "قضا"، في منشوره، إلى أنه تعافى منهم أكثر من 95% بشكل كبير وبأقل علاج، معللًا أن تلك الملابس مصنوعة من مواد تتسبب في التهاب الشعب الهوائية وتهييج الجلد، أيضًا الصداع والعصبية، وبعض تلك المواد تتسبب على المدى الطويل في فشل كبدي وكلوي ومعظمها يؤدي لنمو خلايا سرطانية، مستندًا إلى بحث علمي منشور في يناير 2017 بعنوان "سمية الألياف الاصطناعية وصحة الإنسان"، لباحث متخصص في علم السموم وشرح تأثيرات السمية الجينية في الأبحاث الحديثة.

وشرحت الدكتورة ماجي علي، استشاري الأطفال، أن أعراض حساسية الصدر التي تستوجب من الأهل الانتباه لها للحاق بعلاجه مبكرًا منها: نوبات السعال المتكرر خاصة عند اللعب أو الضحك وخلال فترة الليل، التنفس بشكل سريع، وجود ألم في الصدر، يصدر من الطفل صوت صفير عند التنفس، الإصابة بالضيق في التنفس، الشد في عضلات الرقبة والصدر، الشعور بالضعف العام والإعياء، عدم القدرة على استنشاق الروائح، وغيرها.

وأضحت "علي"، خلال حديثها، أن التعرض للمواد الكيميائية كما ذكر الدكتور "قضا" هو بالفعل من أسباب حساسية الصدر لدى الأطفال، إلى جانب عوامل أخرى مثل الوراثة، استنشاق كمية كبيرة من دخان السجائر، تعرض الطفل إلى الغبار والأتربة، الحيوانات الأليفة، وغيرها، لذا يجب الحذر من تلك الأسباب تجنبًا لتعريض أطفالنا لهذا المرض.

بحسب أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نوفمبر الماضي، وصل عدد الأطفال في مصر 39.2 مليون طفل؛ 20.3 مليون طفل ذكر بنسبة 51.7 %، و18.9 مليون طفلة بنسبة 48.3%، مشيرة إلى أن نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0 إلى 4 سنوات نسبتهم 31.9%، والفئات العمرية من 15 إلى 17سنة نسبهم 13.5% من إجمالي الأطفال الأقل من 18 سنة.




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