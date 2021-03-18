مستثمرو سوهاج: اتحاد المستثمرين وسيط لحل مشاكل الصُناع مع الجهات الحكومية

ثمن المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، دور البنك المركزي المصري في إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات الزراعية والصناعية.وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن اتحاد المستثمرين يعمل على حل المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعيات وهم الصناع مع الحكومة، فتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية وأثناء الجائحة الأولى لكورونا لعدد من الوزراء منهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أنه تم عقد بروتوكولات تعاون بين الاتحاد مع جهات كثيرة، أبرزها بروتوكول التعاون مع البنك الزراعي لمساعدة المستثمرين أصحاب المشاريع الزراعية للحصول على تمويل لمشروعاتهم، مؤكدًا أن المشروعات الزراعية توفر المئات فرص العمل لمهندسي الزراعة والعمال، بالإضافة إلى أنها تشغل عدد كبير من المصانع الغذائية بالمنطقة.