تحويل خطي المترو الأول والثاني للعمل بنطام الجر الكهربائي

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تمكنت خلال الأربعة سنوات الماضية لأول مرة من توفير الجر الكهربائي بمصر، ويتمثل ذلك من خلال القطار السريع أو الترام أو المونوريل.وأضاف «والي» في تصريحات لـ«الدستور» أن أحدث وسائل الجر الكهربائي نعمل بها في مصر حاليا، حتى الخط الأول والثاني للمترو سيتم تحويل الوحدات المتحركة بهم إلى جر كهربائي، وهو ما يساعد في تدعيم أسطول النقل في مصر وزيادة الفرص التنموية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، لافتا إلى أن الجر الكهربائي له مردور اقصادي واجتماعي وثقافي على المجتمع المصري، فخلال عامين ستكون مصر مصل الدول الأوروبية وأفضل في الجر الكهربائي.