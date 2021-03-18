غادة العبسي عن وصول «ليلة يلدا» لقائمة «الشيخ زايد» القصيرة: كُتِبت بروح شاعر

وصلت رواية "ليلة يلدا" للروائية غادة العبسي للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد لقائمة الشباب تحت سن الأربعين.وقالت غادة عن وصولها للقائمة القصيرة: "ليلة يلدا هي روايتي الثالثة الصادرة عن دار التنوير، وهي حصيلة سنوات من البحث المضني الممتع حول حافظ الشيرازي وزمنه الغنيّ بأحداث فارقة تاريخيًّا، تشبه كثيرًا ما نعانيه في زمننا، من الظروف السياسية إلى ما يختص بالأوبئة المميتة، لأن الشيرازي شهد الطاعون في زمنه، أن تكتب رواية بروح شاعر من بلاد فارس، تعاقب عليه الحكام الظُلّام، ولم يقدر أحد منهم أن يسلبه ذلك الإصرار على قرض الشعر، لهو بالتأكيد أمر صعب، خاصة أن حياة الشيرازي لا نعرف عنها إلا أقل القليل".وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور": "الرواية بمثابة عالم متخيَّل بالكامل عن حافظ، مستوحى من شعره الفارق الذي تُرجم إلى جميع اللغات، وهو إن كان مصنف كشعر صوفيّ إلا أنني أحب أن أصفه بالشعر الإنساني الكوني، عميق الدلالة والأثر. أتمنى أن تكون ليلة يلدا إضافة للأدب العربي بإضافة أدب آخر إلى حصيلته تأثّر وامتزج بالحضارة العربية أيما تأثر، ووصولها إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد منحني سعادة وتصميم على اختيارات موضوعات رواياتي التي عادةً ما تبدو غير مألوفة".ومن أجواء الرواية "بعينين تمتلآن بالدموع حكى فيروز عن (فِرهاد)، فرهاد الذي عُرف بمهارته في النقش على الحجر، كان يعملُ في خدمةِ شيرين الأرمينية، ووقع في حبّها، ثم نقش رسمًا لها فوق صخرة. كلّفه الملك خسرو ﭙرويز -زوجُ شيرين وعاشقها- بمهمةٍ مستحيلة وهي أن يحفر نفقًا في جبل بيستون، وعندما انتهى (فرهاد) من المهمة طمعًا في وصال شيرين أرسل إليه خسرو كذبًا بأنها قد ماتت، فقتل فرهاد نفسه بنفس الأدوات التي حفر بها صورتها فوق الصخر!ظلّ كلانا يتأمل خيط النور الأول من الفجر، نتنسّم عبيره المختلط برائحة الخبز الطازج. رثيتُ لحال فرهاد، وأخبرتُ فيروز برأيي في القصة، التي لم تعجبني! لماذا يقتل نفسه وهو يعرف أنها ليست له من البداية؟ وكيف يعمي العشق بصيرة رجلٍ ماهرٍ مثل فِرهاد؟.كان فيروز يبتسم وأنا أتحدث، ولم يعلّق. وعندما أذّن المؤذن لصلاة الفجر توجهنا إلى المسجد لأداء الفريضة، وعدتُ سريعًا إلى المخبز كعادتي لإيصال الخبز إلى بعض بيوت الحيّ، إلا أن فيروز في ذلك اليوم لم يخطر بباله أبدًا ما سوف يحدث لي بعدما أتم كلماته تلك:-هناك زبائن جدد يا شمس، إنهم يسكنون بالقرب من حديقة (الشقائق والشمشاد).لقد سرتُ في طرقات الحيّ حاملًا الخبز مثل كل يوم. ألقيتُ السلامَ على الجيران والأصدقاء، وزّعت على زبائن فيروز سنـﮔك وتافتون وبربري، مررتُ ببيتنا القديم وبحديقة الورد أيضًا. كان لِزامًا عليّ أن أمرّ بكل التذكارات المضنية يوميًّا، من المؤكد أن قلبي قد انفطر مئات المرات..ربما اعتاد كل هذا الألم ولكنه لم ينسه أبدًا..في ذلك اليوم تحديدًا كنتُ قد سامحتُ الجميع، ولا أدري لماذا، طوال الطريق تذكّرتُ ما حكاه فيروز عن القمح قبلًا، قال لو أن القمحة لم تنفلق، وتنشطر إلى نصفين ليخرج الخَضار من قلبها ما كانت هناك سنابل ولا حقول ولا خبز ولا فيروز ولا شمس! والأعجب من ذلك، فيروز لم يدرِ أنه يرسلني هذا اليوم إلى حتفي، فكأنني قد تطهّرتُ من كل أحزاني، واغتسلتُ من خطاياهم في حقي، أدنو من أسري وخلاصي، من نجاتي وهلاكي.غادة العبسي هي كاتبة وطبيبة وصلت روايتها ليلة يلدا إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس العام الماضي، صدر لها العديد من الروايات هي "الفيشاوي" عن دار الساقي و"الإسكافي الأخضر" عن دار بتانة.