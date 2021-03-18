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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في الإسكندرية

الخميس 18/مارس/2021 - 10:30 م
سلع غذائية
سلع غذائية
نرمين محمود الدهان
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات أسفرت عن تحرير محضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات حقيقية بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة، وضبط والتحفظ على 24 شيكارة بلاستيكية زنة الواحدة 30 كجم مدون عليها بيانات غير دالة على محتواها، و3 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم بداخلها مادة تستخدم في تصنيع أغذية مجهولة المصدر.

وتم تحرير محضر تعبئة عبوات زيت طعام وتدوين بيانات عليها مغايرة للواقع بغرض زيادة مدة الصلاحية للزيت وتم ضبط والتحفظ على عدد 528 عبوة زيت صويا زنة العبوة 750 جم، ضبط كمية من عبوات السمن مدون عليها تعبئة شركة أخرى بخلاف الشركة المضبوطة بها وتم التحفظ على 1260 عبوة سمن زنة 600 جم، بإحدى شركات التعبئة بالمنطقة الصناعية الثالثة برج العرب، وكذلك تحرير محضر مزاولة نشاط بيع اسطوانات بوتاجاز دون ترخيص من الجهات المختصة وتجميع 19 أسطوانة بوتاجاز كبيرة مع أحد الأشخاص بقرية بهيج برج العرب، والتحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

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