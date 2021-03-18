العامة لتجارة الجملة: المخازن تورد السلع لـ400 منفذ جمعيتي و2700 بقال تمويني

أكدب عماد طه مدير عام شركة العامة لتجارة الجملة لمنطقة شرق الدلتا «الدقهلية والشرقية ودمياط»، أن عدد فروع مخازن شركة الجملة بالدقهلية 20 تقوم بتوريد السلع لنحو 400 منفذ جمعيتي و2700 بقال تمويني.وقال «طه» خلال جولة تفقدية في محافظة الدقهلية بحضور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورمضان الشحات مسؤول التصوير الخارجي ومدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أنه يوجد نحو 20 منفذ بيع لحوم وأسماك في الدقهلية تقوم بطرح كميات كبيرة من السلعتين بأسعار مخفضة للمواطنين.وأوضح أن المواطن يحصل على دعم نقدي 50 جنيه على بطاقة التموين يحصل من خلالها على السلع الأساسية سكر وزيت وأرز والمتبقي من الدعم يحصل بها على أي سلعة أخرى ضمن قائمة المقررات التموينية.وأكد أنه من الصعب توفير سلعة معينة بكل ما يحصل عليه المستفيد من الدعم، حيث أنه من الممكن استخدامها بشكل آخر خارج الدعم الحكومي.