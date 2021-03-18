السكك الحديدية تنشر مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة- الإسكندرية

شاركت هيئة السكك الحديدية المواطنين مجموعة من الصور الخاصة بمواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة- الإسكندرية، لتعريف الركاب بمواعيد القطارات بعد التعديلات.وأوضحت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن من ضمن القطارات المكيفة (٩٠١، ٩٠٥، ٩٠٣، ٩١١، ٩١٣) كما تشكل القطارات (٩٣١،٩٢٧، ٩٢١).وأشارت إلى أنها تهتم بشكل رئيسي بنشر كافة مواعيد القطارات، للتسهيل على الركاب معرفة مواعيد القطارات ومحطات الوقوف لكل قطار ومواعيد الوصول.