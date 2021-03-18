«القوى العاملة» تطلب عمال إنتاج لشركة إنتاج أدوات صحية

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات إنتاج الأدوات الصحية بالعاشر من رمضان، براتب 2500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 50 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.وتتميز الوظيفة المتاحة بالشركة بتوفير وسيلة انتقال.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 015364968، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان.