الأقصر تحتفل باليوم العالمي للمرأة

أقامت إدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر فعاليات افتتاح معرض منتجات عضوات أندية الفتاة والمرأة، وذلك بنادى التجديف والرياضات المائية مساء الخميس.حضر الافتتاح نائبًا عن محافظ الأقصر، اللواء دكتور عماد ابو العزايم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر الذى تفقد معرض المشغولات اليدوية للفتيات بمشاركة 17 مركز شباب يمثلون جميع مدن المحافظة، حيث أبدى إعجابه بمواهب الفتيات ودقة اتقانهم فى صنع المنتجات.وخلال كلمته، أثنى السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر على كل من ساهم فى التحضير للحفل الذى يكرم المرأة الأقصرية؛ ذلك أن المرأة التى كرمتها جميع الأديان السماوية وكرمها الاسلام، كما أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا خاصًا بها وأعطتها مكانتها التى تستحقها فى المجتمع فهى، الآن، تعمل محافظ ووزيرة وقاضية وتتساوى فى كافة الحقوق والواجبات.تم خلال الحفل تكريم عدد من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، بحضور فتحى خير مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر وجيهان عبده، مدير إدارة الخدمات الشبابية.