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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان

الخميس 18/مارس/2021 - 10:02 م
المستشار محمد محمود
المستشار محمد محمود حسام الدين
عماد سليمان
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شارك المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الذي عقده البنك الدولي بواشنطن مع رئيس مجلس الدولة في العراق ورئيس مجلس شورى إقليم كردستان العراق.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، بأن مجلس الدولة المصري تلقي طلبًا من مسئولى البنك الدولي بواشنطن لتقديم المساعدة الفنية في المشروع الذي ينفذه البنك لصالح كل من مجلس الدولة العراقي ومجلس شوری حكومة إقليم كردستان العراق للمساعدة في بناء القدرات داخل المؤسستين وتعزيز عملهما ومساعدتهما على وضع أنفسهم في المشهد المؤسسي العراقي.

وأوضح الأمين العام في بيان صادر، أن هذا الاجتماع يعتبر خطوة أولية يعقبه عقد عدة اجتماعات متتالية يشارك فيها مجلس الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي لعرض خبراتهم على زملائهم في العراق وكردستان العراق.

وحرص المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على تقديم كافة سبل المعاونة ونقل خبرات قضاة مجلس الدولة المصري لزملائهم في العراق، وكردستان العراق وعلى تلبية كافة مطالبهم في مجالات القضاء الاداري وإمدادهم بالاحكام والسوابق القضائية، وعقد الدورات التدريبية، فضلا عن آيه مساعدات متعلقة بالصياغة التشريعية، باعتبار أن هذا هو دور مصر المعهود تجاه أشقائها في الدول العربية.

وناقش الاجتماع الأول القوانين الحاكمة والنصوص المنظمة للعمل في مجلس الدولة المصري، وتوضيح لهيكله العام واختصاصاته، ولايته ومهامه؛ وكيفية توزيع هذه المهام والمناقشات المتعلقة بالوظائف القضائية به، وتضمن الاجتماع الاجابة على استفسارات القضاة العراقيين حول بعض النقاط المتعلقة بهذه الموضوعات، ومن المقرر أن تعقد عدة اجتماعات لاحقة لمناقشة بعض المسائل الأخرى المتعلقة بقسم التشريع وكيفية الصياغة التشريعية.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة.
البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان
البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان
البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان
البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان
البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان
البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان
البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان
البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان
البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان
البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان

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