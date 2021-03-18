عصام شيحة: التقارير الحقوقية الدولية عن مصر تستند لمعلومات مغلوطة هدفها الإساءة والتشكيك

■ بداية.. كيف تُقيّم التقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر وكيفية التعامل معها؟

■ كيف ترى المناخ الحقوقى العام حاليًا؟

■ كم زيارة قمتم بها إلى السجون حتى الآن؟

■ يروج بعض الصفحات على مواقع التواصل لحدوث انتهاكات جسدية خلال عمليات تفتيش النساء بالسجون والأقسام.. فما حقيقة ذلك؟

■ إذن.. من أين تأتى هذه الاتهامات؟

■ ما حقيقة الشكاوى المتكررة حول وجود حالات اختفاء قسرى؟

■ تطلق الدولة عددًا من المبادرات لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين فى إطار الرؤية المصرية حول الحق فى السكن والحياة الكريمة.. فكيف ترى ذلك؟

■ ما المطلوب لتحقيق المزيد من التحسن فى المناخ العام؟

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الأوضاع الحقوقية فى مصر شهدت تحسنًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية فى تحسين الحالة الحقوقية والمعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن التعامل بين منظمات المجتمع المدنى ووزارة الداخلية شهد تطورًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة.وأضاف «شيحة»، فى حواره مع «الدستور»، أن تقارير عدد من الجهات الخارجية حول الحالة الحقوقية فى مصر تستند إلى مصادر مغلوطة، وتهدف إلى الإساءة للدولة المصرية والتشكيك فى قضائها، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية تدعى اختفاء بعض عناصرها قسريًا لتضليل العدالة وحماية المنضمين منهم إلى التنظيمات المتطرفة مثل «داعش»، بالإضافة إلى تشويه صورة مصر بالخارج.- هناك أخطاء كارثية فى هذه التقارير التى يهدف بعضها للإساءة إلى الدولة والتشكيك فى القضاء المصرى، لأنها تستند إلى مصادر مغلوطة، وكان الأولى بهم مخاطبة المنظمات الحقوقية فى مصر للتأكد من صحة الوقائع الواردة بتقاريرهم قبل إصدار البيانات عنها، وهذا لم يحدث، لذا تأتى التقارير كارثية وتحمل اتهامات سياسية.أما التعامل مع مثل هذه البيانات فيجب أن يكون بتفنيد ما يرد فى التقارير والرد عليه بالوقائع والحقائق، والقيادة السياسية كانت لها رؤية خاصة وقررت توحيد منظومة حقوق الإنسان، وتدشين لجنة عليا، برئاسة وزير الخارجية المصرى، لنقل حقيقة الحالة الحقوقية فى مصر للخارج، وأعتقد أن هذه الرؤية صائبة جدًا، لأن وزارة الخارجية تمتلك من الخبرات والكفاءات والفهم للمنظومة الدولية، ما يؤهلها لمثل هذا الدور.كما أن اللجنة تضم ممثلين عن جميع الوزارات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعددًا من المجالس الوطنية المتخصصة، مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، وغيرهما، وكل ذلك يصب فى مصلحة الحالة الحقوقية.من جانبنا، فقد شاركت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بشكل مباشر فى المناقشات مع وزارة الخارجية المصرية، لوضع استراتيجية تحسن من الحالة الحقوقية فى مصر، وتسهل مهمة الجميع فى الدفاع عن الدولة المصرية فى الخارج.- المناخ العام لحقوق الإنسان فى مصر تحسن بعد استجابة الرئيس السيسى لطلبات تعديل قانون الجمعيات الأهلية، ونحن، فى المنظمة المصرية، نثنى على موقفه لأنه أتاح الفرصة لنا لمباشرة عملنا بشكل صحيح، كما أن المناخ تحسن بعد اللائحة التنفيذية للقانون، التى رفعت العبء عن كاهل منظمات المجتمع المدنى، لذا فإن الإطار التشريعى لعمل المنظمات الأهلية يُعد حاليًا أفضل بكثير عن ذى قبل، وهذا التحسن ظهر فى مجالات أخرى.وفى السنوات الأخيرة، فوجئنا بمتغيرات إيجابية كبيرة فى تعامل جهات الدولة معنا، فى ظل الإرادة السياسية وقرار إحالة أى مسئول فى الدولة توجه إليه تهمة التعذيب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ولدينا أكثر من واقعة تمت فيها محاكمة ضباط شرطة وجهت إليهم تهم ارتكاب مخالفات.وخلال السنوات الماضية أصبحت وزارة الداخلية تستجيب لكل طلبات الزيارة، بل وتطلب منا زيارة بعض السجون وتحدد المواعيد المناسبة.وأصبحت لدينا، كذلك، إدارة كاملة لحقوق الإنسان فى وزارة الداخلية، ومكتب لها فى جميع الوزارات والمحافظات والإدارات المحلية، إلى جانب إدارة مختصة لدى النائب العام، وفى كل قسم شرطة هناك ضابط معنى بحقوق الإنسان، وكل ذلك يعنى أن الدولة نفسها راغبة فى تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر.- الكثير، وشخصيًا زرت سجون طرة والقناطر والمرج، وكانت حالتها جيدة، وأتمنى أن تكون باقى السجون على نفس الحالة.- لم نصادف أى شكاوى حقيقية بهذا المعنى، وقد التقينا مع كثير من السجينات وتحدثنا معهن على انفراد ولم نسمع إطلاقًا بهذا الأمر.- هناك تربص من جانب جماعة «الإخوان» الإرهابية وبعض المنظمات العاملة بالخارج ضد الدولة المصرية، وهذه الكيانات تحاول أن تسىء إليها طوال الوقت.وبعد ثورتين، فإن أهم أولويات الدولة المصرية هو إعادة الاستقرار، لأن هذا هو مطلب جميع المصريين، لأن الفوضى تؤثر على قيمة الحق فى الحياة، التى هى القيمة الإنسانية الأكبر، ويكفينا فى هذا جهود الدولة فى محاربة الإرهاب طيلة السنوات الماضية.وعلى العموم، نحن نشتبك بشكل موضوعى مع أى بيان موجه للدولة المصرية، ونفند ما فيه، ونفصل ما هو صحيح عما هو خطأ ونصحح المعلومات، لكننا نجد أن كثيرًا من المعلومات مستقاة فى معظم الوقت من مصادر غير صحيحة، ولا نجدها فى أرض الواقع، خاصة أننا نحتك بالمواطنين، ونزور السجون ونتلقى الشكاوى الحقيقية من مصادرها.- نستقبل يوميًا عشرات الاتهامات حول الاختفاء القسرى، ونطلب على الفور ردودًا عليها من وزارة الداخلية، التى تتعاون معنا فى هذا الأمر بشكل جيد جدًا، وترد علينا بالاسم ورقم القضية.وعلى العموم نحن نعلن الأمر عندما يحدث أى تجاوزات، لكننا نكتشف فى كثير من الأحيان أن البعض يحرر شكوى حول وجود اختفاء قسرى، وعندما نحقق فى الأمر لا نجد شيئًا.فعلى سبيل المثال، اتصلت بى أم من الإسكندرية، منذ أيام، وقالت إن ابنها مختفٍ قسريًا منذ ٣ أشهر، وعندما تحرينا الأمر وجدنا أن ابنها يجرى التحقيق معه بالفعل، ويحضر جلسات المحاكمة ويتلقى الزيارات، أى أنه ليس مختفيًا، كما تدعى، كما أننا نواجه بلاغات كثيرة عن اختفاء بعض الفتيات قسريًا، ثم نكتشف أن الفتاة المقصودة هربت من أهلها مع حبيبها، وهذا ليس اختفاءً قسريًا على الإطلاق، وهكذا.وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أبناء الجماعة الإرهابية يخرج ويعلن عن رغبته فى الانضمام لتنظيمات متطرفة مثل «داعش»، ثم نجد بلاغًا حول اختفائه قسريًا، لذا نجد أن أغلب هذه البلاغات يأتى من الجماعة لحماية أعضائها من الملاحقة القانونية خلال ارتكاب جرائمهم والإساءة لمصر.- كثير من المبادرات التى طرحت خلال السنوات الأخيرة تصب فى مصلحة المواطن المصرى، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، والاسم نفسه يحمل معانى كثيرة، كما أن الرئيس السيسى يعكف على تنفيذ عدة مشروعات لنقل المواطنين من المناطق العشوائية الفقيرة إلى أخرى آدمية، ويعتبر ذلك جزءًا من مسئولية الدولة تجاه مواطنيها، وهذا يعمل على تحسين أوضاع المواطنين فى مصر بشكل كبير.- على الأحزاب أن تقدم رؤى وبرامج تدعم جهود الدولة، وتساندها فى مهامها وتقدم لها البدائل الواضحة. وأحب أن أشير إلى أن الأحزاب أخطأت لأنها تركت دور المعارضة للمواطنين ولمواقع التواصل الاجتماعى، ما سمح باستخدامها بشكل خاطئ دون الاستناد إلى مفهوم المعارضة البناءة.كما أن الدولة عليها أن تدعم منظمات المجتمع المدنى ماليًا، عبر تخصيص جزء من ميزانية صناديق وزارة التضامن الاجتماعى لذلك، وهذا الأمر سيُحدث توازنًا كبيرًا بين التمويل الأجنبى والتمويل الوطنى.