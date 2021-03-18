«كان يعد مقالا عنها فأصيب بالسكتة ومات».. حكايات عن لعنة الفراعنة

يبدو أن فكرة لعنة الفراعنة قد طالت العلماء المصريين أنفسهم حسب ادعاء البعض، حيث قام الأثري زكريا غنيم أمين منطقة سقارة بالكشف عن هرم الملك "سخم خت"، وقام باحتفال كبير دعا إليه الرئيس جمال عبد الناصر، ووصل غنيم لحجرة دفن الملك وشاهد في منتصف الغرفة تابوتا ضخما من الألباستر، ليقوم بفتحه لأول مرة أمام كاميرات الصحفيين، وعند فتح التابوت ببطء، وقف الجميع مندهشًا في انتظار المفاجأة، حيث كان في اعتقادهم أن التابوت يحتضن مومياء الملك سخم خت، مما سيجعله أهم كشف في التاريخ بعد الكشف عن مقبرة الملك توت، ولكن التابوت بدا فارغًا ولم يعثر على شواهد تدل على صاحب الهرم، ولا توجد بالتابوت أية أسرار غامضة، مما أصاب غنيم بالصدمة. ولم ينته الأمر عند ذلك، ولكن هناك من اتهمه بالتورط في فقدان بعض القطع الآثرية المتعلقة بالهرم المكتشف، مما زاد من سوء حالته النفسية وجعله يقدم على الانتحار.ويذكر لنا فيليب فاندنبرج في كتابه لعنة الفراعنة أثناء حواره مع د. جمال محرز الذي شغل منصب مدير مصلحة الآثار بالمتحف المصري - أنه كان يعد مقالًا عن عدم اقتناعه بوجود لعنة الفراعنة ولكنه بعدما انتهى من كتابة المقال أصيب بالسكتة القلبية وسقط وفارق الحياة وتصادف هذا اليوم المحاولة الثانية لنزع قناع الملك توت عن وجهه من أجل عرضه في لندن ضمن معرض بمناسبة الذكرى الخمسين لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي.أما الدكتور عز الدين طه عالم الأحياء بجامعة القاهرة، فقد أكد فی مؤتمر صحفي كبير عام 1962 عدم وجود ''لعنة الفراعنة''، موضحا أن هناك بعض الفطريات والسموم التي ربما يكون نشرها القدماء المصريون فوق مقابرهم وبعض أنواع البكتيريا التي تنشط فوق جلد المومياء المتحللة التي عاشت آلاف السنين في حالة سكون، فتصيب مكتشفي هذه المقابر بالتهابات في الجهاز التنفسي مصحوبة بحمى عنيفة بالإضافة إلى حكة في الجلد يصحبها طفح جلدي وصعوبة في التنفس، كما أن تلك الأعراض قد أصابت أغلب من تعامل بشكل مباشر مع المومياوات وأوراق البردي المكتشفة. ولكن الغريب في الأمر أنه قبل أن يتمكن من إثبات نظريته لقي مصرعه في حادث سيارة بطريق القاهرة السويس بصحبة اثنين من مساعديه بعد تصريحاته بأسابيع قليلة وتبين من تشريح الجثة أن سبب الوفاة هو هبوط بالدورة الدموية.وقد تأثر زاهي حواس بلعنة الفراعنة خلال عملية فحصه لمومياء الملك توت بجهاز الأشعة المقطعية في وادي الملوك بالأقصر في عام 2006، فلما ذهب إلى الأقصر قام سائق سيارته بصدم ولد صغير في الطريق، وبعدها سمع خبر وفاة زوج أخته، ولما وصل منطقة وادي الملوك وجد فريقا من التلفزيون الياباني في انتظاره ليقوم بتصوير ذلك الحدث الهام، وبعد إجراء لقاء حواري معه وقبل دخول المقبرة حدثت عاصفة رملية عنيفة وهطلت أمطارٌ غزيرة على غير المتوقع جعلت أفراد طاقم التصوير يجرون وهم يرددون كلمة لعنة الملك توت، وبعدما دخل حواس وفريقه المقبرة ووضعوا المومياء داخل الجهاز انقطع التيار الكهربي لمدة نصف ساعة ثم عاد مرة أخرى، ورغم ذلك كله فإنه لا يؤمن بلعنة الفراعنة، وذلك حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه "أشهر خرافات الفراعنة" والذي صدر عن دار "ن" للنشر والتوزيع.