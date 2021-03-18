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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس مصر للطيران يكرّم الفنانة مديحة حمدي

الخميس 18/مارس/2021 - 09:11 م
رئيس مصر للطيران
رئيس مصر للطيران يكرّم الفنانة مديحة حمدي
فاتن غلاب
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حرص الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران على المشاركة في الاحتفال الذي نظمته اليوم اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران لتكريم عدد من الأمهات المثاليات، بحضور حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للنقل الجوي ومحمد عرفة القائم بأعمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة ورؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة القابضة لمصر للطيران وأعضاء اللجنة النقابية.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل قدم الطيار رشدي زكريا الشكر والتقدير لكل امرأة عاملة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأضاف أن هذا التكريم يعد تعبيرا بسيطا وعرفانا لأمهات الشركة واللاتي استطعن تحقيق المعادلة الصعبة بالنجاح، وأكد أن شركتنا تميزت بالعديد من النماذج المشرفة على مدى تاريخها وساهمت في تحقيق النجاح والتميز في كافة أنشطة وقطاعات الشركة، وأن جميع سيدات وامهات الشركة هم شريك فعال ورئيسي في كل موضع فخر وعزة في تاريخ الشركة.

وخلال الاحتفال قدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران درع تذكاري للفنانة القديرة مديحة حمدي تقديرا لأعمالها المتميزة وتجسيدها نموذج المرأة المصرية المشرف في الأعمال الدرامية.

من جانبها أعربت الفنانة مديحة حمدي عن سعادتها بتكريمها من الشركة الوطنية مصر للطيران ومشاركة أبنائها هذا الاحتفال الذي يعكس روح الانتماء والتقدير لمكانة المرأة والأم المصرية.

وأعرب حسن شحاته رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي عن سعادته بمشاركة النقابات العمالية الاحتفال بجميع المناسبات التي تهم العاملين وتكريم النماذج المشرفة داخل قطاع الطيران المدني من منطلق توجيهات الدولة بتحفيز العنصر البشري والاهتمام به خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها صناعة النقل الجوي وتتطلب بذل مزيد من الجهد وتكاتف من الجميع.

وأكد شحاتة أنه تشرف بالعمل النقابي مع مجموعة من السيدات الفضليات الذين كانت لهم بصمات واضحة بمجال العمل العام وخدمة زملائهم داخل القطاع ولم يدخروا جهدا في هذا المجال وأن النقابة العامة للنقل الجوي بالتعاون مع نقابة العاملين بالشركة القابضة استطاعت خلال الفترة الماضية في إضافة امتيازات وخدمات جديدة للعاملين بالشركة والعمل على حل كثير من المشكلات بفضل تفهم واستجابة الإدارة العليا بوزارة الطيران المدني ومصر للطيران.

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