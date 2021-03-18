المواجهة على الأرض.. مشايخ سيناء يردون على أكاذيب «هيومن رايتس ووتش»: تقريرها مُغرض

آمنون بفضل نجاحات الجيش ضد الإرهاب بالتزامن مع التنمية الشاملة

إخلاء الأهالى كان ضرورة حفاظًا على أرواحهم.. والدولة عوضتهم

. وحقوقيون يهاجمون بيان المنظمة المشبوهة: ادعاءات تستهدف تدمير مصر

رفض زعماء ومشايخ قبائل سيناء التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، معتبرين إياه يهدف إلى تشويه ومحاربة الدولة المصرية، بعد نجاحها فى الحرب على الإرهاب منذ ٢٠١٣، والتى واجهت خلالها قوات الأمن حرب عصابات مع إرهاب مدعوم من دول معادية وانتصرت عليه، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة فى سيناء، بما يدحض أى دعاوى مغرضة.وصف الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية المحاربين والمجاهدين القدامى فى سيناء، تقرير «هيومن رايتس ووتش» بأنه مغرض ويهدف إلى إضعاف الدولة المصرية التى تمكنت من القضاء على الإرهاب فى سيناء إلى حد كبير.وقال «جهامة»: «الجيش والشرطة نجحا فى القضاء على الإرهاب فى سيناء، وإعادة الحياة هناك إلى طبيعتها الأولى، وأصبحت مناطق مثل وسط سيناء والعريش آمنة تمامًا».وأضاف أن هذا النجاح الأمنى تزامن مع معركة شاملة للتنمية، بعدما خصصت الدولة ٦٠٠ مليار جنيه لتنمية «أرض الفيروز»، ونفذت العديد من المشروعات فى هذا السياق، على رأسها إنشاء أنفاق سيناء الجديدة، وإعادة افتتاح ميناء العريش وبدء حركة التصدير والاستيراد من خلاله، إلى جانب افتتاح العديد من محطات تحلية المياه، واستصلاح الأراضى، وغيرها الكثير من المشروعات التنموية التى تهدف إلى الارتقاء بحياة أبناء سيناء.ورد رئيس جمعية محاربى ومجاهدى سيناء على ما أثاره تقرير «هيومن رايتس ووتش» بخصوص إزالة بعض المبانى والمزارع، قائلًا إن هذا يهدف إلى الإساءة للجيش المصرى، الذى كان فى حرب مع إرهاب مدعوم من عدة دول معادية لا تريد للدولة المصرية أن تنهض وتتخلص من براثن العنف والتطرف.وأضاف: «الحرب احتاجت إلى إزالة بعض المبانى والمزارع، لأن العمليات العسكرية تتطلب أن تكون المنطقة مكشوفة أمام القوات، حتى يسهل تمشيطها ولا يستغلها الإرهاب كأوكار له ويفخخها، وهو ما حدث فى بعض المناطق».وكشف عن أن محافظ شمال سيناء أكد له أن الدولة رصدت أموال التعويضات الخاصة بأصحاب هذه المبانى والمزارع كاملة، ويتبقى فقط تقدم المتضررين بأوراق تثبت أحقيتهم فى التعويض، ثم تصرف التعويضات بشكل فورى، نافيًا ما وصفه تقرير المنظمة المعادية لمصر بـ«عدم شفافية صرف التعويضات»، لأن «الإجراءات معلنة وواضحة، وتم صرف مستحقات بعض الأهالى بالفعل».وشدد على أن أبناء قبائل سيناء مستعدون لبذل أرواحهم فداءً لبلدهم، ولحمايتها من خطر الإرهاب، وسيستمرون فى دعم الجيش المصرى، حتى لو كان الثمن أرواحهم، خاصة أن الجماعات الإرهابية تترصد من يتعاون مع الجيش وتنتقم منه بقتله، فكيف تعنى أهالى سيناء مزارع وبيوتًا ومبانى؟!وقال أمين الشعراوى، شيخ قبيلة «بلى»، إن أبناء سيناء الشرفاء يقفون إلى جوار الجيش والشرطة، ويضحون بأرواحهم وممتلكاتهم، من أجل الحفاظ على بلادهم من خطر الإرهاب ودفاعًا عن أراضيهم. وأضاف: «تكفينا الانتصارات التى تحققت على أرض الواقع، على رأسها القضاء على الإرهاب، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، مثل افتتاح ميناء العريش، وتطوير مطار المدينة، وغيرها من المشروعات العملاقة التى تسير بالتوازى مع الحرب على الإرهاب».وشدد على أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» لا يستند إلى أى حقائق، نافيًا ما ذكره بشأن بطء صرف التعويضات، فكل من هجر منزله ومزرعته، فى الأماكن التى شهدت العمليات العسكرية، تم تعويضهم تعويضًا مجزيًا، لكنه كان على مراحل.وأضاف: «حرب أكتوبر ٧٣ شهدت تهجير كل أهالى خط القناة، ولم يحصلوا على أى تعويض، وكان يكفيهم وقتها الانتصار الذى تحقق، ثم بعد انتهاء الحرب عادوا إلى أراضيهم من جديد».واختتم شيخ قبيلة «بلى» بأن «الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر الدخول فى حرب على الإرهاب، وحقق انتصارات عليه لم تحدث منذ قرابة ٣٠ عامًا، ووضع على رأس أولوياته تنمية سيناء، وهو ما يحدث بالفعل، من أجل تغيير شكل الحياة فى سيناء إلى الأفضل من ناحيتى الأمان والتنمية».لم يختلف فى الرأى عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، الذى قال إن التقرير لا يمثل أبناء سيناء أو يعبر عنهم بأى صورة، فهم يقفون قلبًا وقالبًا مع الدولة، ويدعمون جهودها فى الحرب التى بدأت تؤتى ثمارها، بالنجاح فى القضاء على التنظيمات الإرهابية بـ«أرض الفيروز».وأكد «الخرافين» أن إجراءات صرف التعويضات واضحة ومحايدة، وصرف عدد كبير من الأهالى تعويضاتهم عن المناطق التى هجروها بالفعل، خاصة على الشريط الحدودى، الذى كان يجب إخلاؤه من الأهالى، نتيجة لوجود أنفاق تحت المنازل يمكن للإرهاب الخارجى اختراقها، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الدعاوى المغرضة التى تثار ضد مصر.وقالت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن التقرير مخالف تمامًا لواقع الحال فى سيناء، مشددة على أن كل أبناء المنطقة مع الجيش المصرى، ويدعمونه بالمعلومات والرجال.وأضافت: «أبناء سيناء جميعًا يدركون أهمية الحرب على الإرهاب، بعد ما عانوه لسنوات من انعدام الأمن لوجود الإرهاب هناك، واستشهاد الكثير من أبناء القبائل فى مواجهة الجماعات المتطرفة، لكن بعد إعلان الدولة الحرب على الإرهاب، بدأت الحياة تدب فى سيناء من جديد، وينعم أهلها بالأمان».وأوضحت أنه تم «فتح الطريق المؤدى إلى رفح، وأزيلت السواتر الرملية والصدادات الأسمنتية، وفُتحت الميادين ومداخل القرى، وبدأ أهالى سيناء ينعمون بالتجول فيها بحرية، كما تعمل الدولة حاليًا على تطوير شبكات الطرق والاتصالات والكهرباء، وافتتح العديد من محطات تحلية مياه البحار».وعن إخلاء المنازل والمزارع الوارد فى تقرير «هيومن رايتس ووتش»، قالت: «الجيش المصرى واجه إرهابًا مدعومًا من دول، وبالتالى وجب أخذ الاحتياطات الكاملة، مثل إخلاء المنطقة الحدودية مع فلسطين، وتحويلها إلى منطقة عازلة لتأمين الحدود».وأضافت: «مغادرة الأهالى كانت ضرورة، حفاظًا عليهم من رحى الحرب الدائرة، أما المبانى والمزارع المُزالة فكان يستغلها الإرهابيون فى حربهم ضد الجيش وأبناء سيناء»، مؤكدة أنه «تم تعويض الأهالى الذين غادروا هذه المناطق».وأشارت إلى تحديد الدولة شروطًا لتعويض المغادرين والمضارين من الحرب على الإرهاب، للتأكد من ذهاب الحق إلى أصحابه، وهى: التقدم بأوراق تثبت ملكيتهم للأراضى أو المبانى التى أزيلت، بها توقيع من مشايخ القبائل، متابعة: «صرف نحو ٥٠٪ من المواطنين مستحقاتهم المالية بالفعل، فيما لم يستكمل الآخرون بقية أوراقهم».وبينت أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» يحاول تضخيم الأمور، فليس كل أصحاب التعويضات غادروا فى ٢٠١٣، وهناك من غادر فى ٢٠١٥ و٢٠١٧، كما أن هناك تخوفات أمنية من دخول لجان حصر التعويضات لبعض المناطق المحدودة، لذا تأخر صرف التعويضات الخاصة بها، لحين تمشيطها من قِبل قوات الأمن.وقالت عضو مجلس النواب عن شمال سيناء إن زعم «هيومن رايتس ووتش» بأن الجيش هدم أكثر من ١٢ ألفًا و٣٠٠ مبنى سكنى وتجارى و٦٠٠٠ هكتار من المزارع فى سيناء منذ ٢٠١٣- غير دقيق ومبالغ فيه.وأوضحت أن الأرقام الحقيقية للإزالة أقل بكثير مما ذكرته المنظمة، وكلها إزالات مبررة، لأن الجماعات الإرهابية سكنت هذه المبانى والمزارع واحتمت بها، وعندما خرجت منها فخختها، ولما حاول بعض الأهالى العودة إليها دون موافقة الجيش المصرى انفجرت فيهم.استنكر حقوقيون بيان منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن الأوضاع فى سيناء، مؤكدون أنه لا يمت للواقع بصلة، ويستهدف فتح باب للتدخلات الدولية فى سيناء.وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بيان «هيومن رايتس» ومن قبله البيان المشترك لـ٣١ دولة بمجلس الأمم المتحدة لنقد حالة حقوق الإنسان فى مصر، يأتيان فى إطار حملة ممنهجة ووقحة ضد مصر.وأشار «سلام»، لـ«الدستور»، إلى أن «القومى لحقوق الإنسان» أجرى زيارات كثيرة لسيناء، آخرها فى فبراير الماضى، كانت غنية بالاتصالات والأفكار، وشملت عقد لقاءات مع المحافظ اللواء أركان حرب محمد عبدالفضيل شوشة، وعدد من القيادة التنفيذية لمحافظة شمال سيناء، لعرض مطالب المواطنين ورصد جهود المحافظة لتذليل العقبات أمام المواطنين.وأضاف: «كما التقى الوفد الأجهزة الأمنية بالمحافظة، والتى أطلعته على تقييمات الوضع الأمنى بمحافظة شمال سيناء»، لافتًا إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية تغض أبصارها عما ترتكبه بعض الدول من جرائم تتعلق بحقوق الإنسان فى سوريا والعراق، لافتًا إلى أن هناك من اختلق ذرائع لتدمير العراق وتسبب فى سقوط مليون شهيد هناك، وربع مليون شهيد فى سوريا، فضلًا عن آلاف الشهداء فى ليبيا، علاوة على ما حدث فى اليمن الحزين من تشريد للمواطنين الذين تسبب الدمار فى إفقارهم وتجويعهم.ووجه حديثه لمسئولى «هيومن رايتس»: «ألا تخجلون وأنتم تكتبون تقريركم ضد دولة تحافظ على أمنها وتاريخها وتعيد بناء وطن كادت أن تلتقمه أفواه تجار الدم وتمزقه الجماعات التى تدعى حمل لواء الإسلام»، منوهًا بأن المنظمات الدولية تسىء فهم واستخدام مصطلح «الحرية»، وتبث الفتن وتحرض ضد مصر وتضع السم فى العسل، تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان.وأكد «سلام» أن المواطن المصرى حاليًا يشهد تنمية تمتد لجميع المجالات، لم يسبق لها مثيل، وتابع: «فلندع القافلة تسير نحو البناء والتعمير والتقدم وبناء جيش مصر، أقوى جيوش المنطقة، نريد أن تكون مصر قوية ومحبوبة».وأوضح أن «هيومن رايتس» تتناسى زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان لسيناء، وما يصدره من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان التى يتحدثون عنها، مشيرًا إلى أن الأهالى هناك أكدوا أن الدولة توفر جميع سبل الدعم لهم، على رأسها منحهم الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والمسكن والتعليم والعمل وممارسة الحقوق المدنية والسياسية.وأضاف «سلام»: أن المحافظة تسعى من جهتها لتقديم جميع التيسيرات لهم، وجار حاليًا حصر الأماكن التى لم تدرج فى التعويضات من قبل، حيث كانت مسرحًا للعمليات ضد المجموعات الإرهابية، ووعد المحافظ بالصرف الفورى لهم.بدورها، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن مثل هذه التقارير تحاول فتح الباب للتدخلات الدولية فى سيناء، وهو أمر مرفوض تمامًا، ويجب على العالم أن يعلم أنه لولا بطولات الجيش المصرى فى سيناء لأصبحت أرض الفيروز مرتعًا للإرهاب والإرهابيين، ولكان أهلنا فى سيناء أسرى لدى المتطرفين.وأضافت «زيادة»، لـ«الدستور»، أن منظمة «هيومن رايتس» اعتادت إصدار مثل تلك التقارير التى تحاول من خلالها النيل من مصر، فهى ضمن المنظمات الدولية التى تعمل بمعايير لا تمت بأى صلة لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، مضيفة أن البيان الأخير يأتى ضمن نهجها للتدخل السافر فى الشأن الداخلى لمصر، وهو أمر مرفوض بشتى صوره.وأعربت عن استنكارها النهج الذى تنتهجه «هيومن رايتس» والمنظمات المشابهة، قائلة: «لم نسمع صوتها فيما يتعلق بدول أخرى ترتكب جرائم تخص حقوق الإنسان».وأكدت أن بيانات المنظمات الحقوقية الدولية بشأن الأوضاع فى سيناء، تحمل الكثير من التضليل المتعمد للرأى العام العالمى، فهى تستند إلى روايات وأكاذيب الجماعة الإرهابية والتى تعتبر إحدى أذرعها التى تمدها بالتقارير المشبوهة.