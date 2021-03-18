السويد تعلن وفاة امرأة بعد تطعيمها بلقاح أسترازينيكا

أعلنت وكالة المنتجات الطبية السويدية اليوم الخميس أن امرأة كانت في صحة جيدة توفيت بعد أسبوع من تطعيمها بلقاح أسترازينيكا.وقالت فيرونيكا آرثرسون، رئيسة إدارة سلامة الدواء في وكالة المنتجات الطبية السويدية، في مؤتمر صحفي: "هذه حالة تجلط دم في الشرايين والأوردة ونزيف حاد.. إنها الحالة (التي تمثل) محور تحقيق هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي".وذكرت السويد اليوم أنها ستمدد تعليقها للقاح أسترازينيكا حتى الأسبوع المقبل.وأوضحت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي أنها ما زالت على قناعة بأن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطره وذلك بعد تحقيق في تقارير حول حدوث تجلط للدم دفعت أكثر من 12 دولة لتعليق استخدامه.