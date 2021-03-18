‏المغرب: 8072 مواطنا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تلقي 8072 مواطنا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد حتي الآن 4 ملايين و252 ألفا و723 مواطنا.وأشارت وزارة الصحة- في بيان اليوم الخميس- إلى أن مليونين و246 ألفا و753 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.يذكر أن المغرب تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، منها 7 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، و1.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.وأعلنت وزارة الصحة المغربية خلال الأسابيع الماضية عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما، وأيضا المسؤلين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس كورونا قبل خروج الوضع عن السيطرة، كما أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير الماضي للفئة العمرية من 60 إلى 64 عاما في إطار توسيع دائرة التلقيح.