مصرع شاب متأثرًا بطعنة نافذة بسلاح أبيض في المحلة

لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة فى مشاجرة بسلاح أبيض مع أحد الأشخاص بشارع الصاغة، التابع لدائرة أول المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع "كريم ياسر سماحة"، مقيم بالرجبى، متأثرًا بإصابته بجرح نافذ فى مشاجرة بالسلاح الأبيض مع شخص يدعى "محمد.ف" ولاذ بالفرار.انتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى موقع الحادث، وبالتحقيق تبين أن السبب وراء المشاجرة خلافات سابقة بينهما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى.من جانبها، تكثف مباحث قسم أول من جهودها لضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.