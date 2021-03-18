جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أقراص مخدرة وهواتف محمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة وعدد من الهواتف المحمولة.ففى المحاولة الأولى، وبناء على مذكرة سرية بالاشتباه فى محاولة راكب أوروبي من أصل مصري قادم من باريس على رحلة طائرة الخطوط الفرنسية إخفاء أشياء ممنوعة، بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 125 قرصا مدرجا في جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس.وفى المحاولة الثانية، وبناء على مذكرة سرية بالاشتباه فى محاولة راكب مصري قادم من دبى على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي إخفاء أشياء مخالفة، بتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 21 هاتفا محمولا ماركة "آيفون" أخفاها الراكب حول جسده وأسفل وبين طيات ملابسه التي يرتديها.قرر هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 و14 لسنة 2020 ضد الراكبين بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.