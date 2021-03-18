أمريكا: عقوباتنا قد تشمل أي كيان منخرط في «نورد ستريم 2»

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الوزارة ترصد جهود إتمام خط الأنابيب "نورد ستريم 2"، وتعكف على تقييم المعلومات المتعلقة بالكيانات التي قد تكون مشاركة فيه.وتابع بلينكن، في بيانه: "أي كيان منخرط في خط الأنابيب (نورد ستريم 2) إنما يعرض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية، وعليهم أن يتوقفوا فورا عن العمل بخط الأنابيب"، مضيفا أن إدارة بايدن ملتزمة بالعمل بتشريعات صدرت في 2019 و2020 فيما يتعلق بخط الأنابيب والعقوبات.ومشروع خط الأنابيب البالغة قيمته 11 مليار دولار، والذي تقوده شركة "جازبروم" الروسية للطاقة المملوكة للدولة، اكتمل بنسبة تزيد على 90 بالمئة.. وسيضاعف الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب حالي تحت البحر يتفادى أوكرانيا ويحرم كييف من رسوم العبور.وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية، تتمسك برلين بخط الأنابيب "نورد ستريم 2"، الذي تقول إنه ليس سوى مشروع تجاري.