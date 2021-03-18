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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا ترحب بقرار «الدواء الأوروبية» تجديد الثقة في لقاح أسترازينيكا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:47 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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رحب المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، بقرار وكالة الدواء الأوروبية تجديد الثقة في لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال كورتس، في تصريح اليوم الخميس: "سعيد للغاية بقرار وكالة الأدوية الأوروبية والخبراء في النمسا تجديد الثقة في لقاح أسترازينيكا، وتأييد المزيد من الاستخدام واستمرار توزيعه على المواطنين".

وكانت وكالة الدواء الأوروبية قد أعلنت أنها سوف تعيد تقييم فاعلية ومخاطر لقاح "أسترازينيكا" بعد اتهام البعض له بالتسبب في جلطات دموية لعدد ضئيل من متلقي اللقاح.

يذكر أن 12 دولة أوروبية أوقفت توزيع لقاح "أسترازينيكا" انتظارا للمراجعة الطبية له من وكالة الدواء الأوروبية، والتي انتهت اليوم إلى سلامة اللقاح وعدم تهديده صحة متلقيه.

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