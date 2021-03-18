محافظ قنا يدشن النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض

دشّن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساء الخميس، النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض بشارع 26 يوليو أمام مستشفى الصدر بوسط مدينة قنا؛ تكريمًا لأرواح شهداء وزارة الصحة من طواقم الأطباء والتمريض، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور راجي تواضروش وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، في إطار الاحتفال بيوم الطبيب المصري الثالث والأربعين تحت شعار "بطولات وتضحيات".أشاد محافظ قنا بالجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين داخل مستشفيات العزل الصحي، وتكثيف جرعات التثقيف الصحي والوقائي من الفيروس، موجها لهم الشكر على دورهم المشرف خلال هذه الأزمة، مؤكدًا دعم القيادة السياسية للعاملين بالقطاع الطبي.وقال وكيل صحة قنا إن التاريخ سيسطر بحروف من النور البطولات التي قدمها شهداء الأطباء والتمريض خلال علاج مصابي فيروس كورونا بالمستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحرص دوما على تكريم أسر شهداء الأطباء والتمريض في كافة المناسبات عرفانا بدورهم.