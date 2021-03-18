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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق وأمريكا يبحثان الحوار الاستراتيجي بين البلدين

الخميس 18/مارس/2021 - 09:28 م
قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي
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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد، اليوم الخميس، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، الملفات المتعلقة بالحوار الاستراتيجي بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي بأن الجانبين تناولا سبل استكمال الحوارات التي جرت سابقا بين البلدين.

وتطرق الأعرجي خلال اللقاء إلى ملف مخيم "الهول" الحدودي مع سوريا، مؤكدا الحاجة الماسة لإيجاد حل عملي ونهائي له بمشاركة المجتمع الدولي.

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