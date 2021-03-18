«صحة قنا»: ولادة سيدة مصابة بكورونا بمستشفى الوقف المركزى

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن أن مستشفى الوقف المركزي بقيادة محمد عبدالقوي مدير مستشفى الوقف المركزي نجح في إجراء ولادة قيصرية لمريضة من نجع حمادي (30 عامًا) كانت تعاني من فيروس كورونا.أشار وكيل الصحة إلى أن الأسبوع الماضي استقبل مستشفى الوقف المركزي مريضة مصابة بكورونا وكانت حاملة في الشهر الأخير حيث تم التعامل معها طبيًا طبقًا للبروتوكول المحدد من وزاره الصحة، وعلى الفور قام الفريق الطبى بمستشفى الوقف المركزي بالتدخل وإجراء الولادة القيصرية بنجاح.وأوضح الدكتور محمد عبدالقوي، مدير المستشفي، أن المريضة بحالة صحية جيدة والمولودة بحالة جيدة وتحت رعاية طبية كاملة.وقدم راجي تاوضروس، الشكر والتقدير لكل من محمد عبدالقوى عبدالعال، مدير المستشفى، وفريق مستشفي الوقف المركزي علي ما بذلوه من جهود.