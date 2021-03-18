490 ألفًا و575 إجمالي إصابات كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 490 ألفا و575 إصابة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 10 آلاف و285 فحصا بلغ 5 ملايين و347 ألفا و174 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8748، كما تم تسجيل 574 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 477879.