«القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل بماركت في الزقازيق

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بأحد الماركات في الزقازيق، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالماركت مدخل بيانات من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.كما يطلب الماركت كاشير ومنسق ممرات من الجنسين.ويحتاج الماركت أيضا، مشرف صالة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 4 سنوات، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.كما يطلب الماركت، أفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وأيضا بائع عام، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط.ويحتاج الماركت، عمال مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على إعدادية، وأيضا عمال خدمات، ولا يشترط وجود مؤهل.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01147367080، والتواصل مع المدير المسئول محمد عبد الله، أو التوجه لمقر الماركت في شارع العشام، برج الشانزليزيه، القومية، الزقازيق.