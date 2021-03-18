حياة الرايس: كتابة السيرة الذاتية النسائية في مجتمع عربي «مغامرة خطيرة»

صدر مؤخرًا عن الهيئة العامة للكتاب رواية «بغداد وقد انتصف الليل فيها» للكاتبة الروائية والشاعرة التونسية حياة الرايس، وهي من أعمال السيرة الذاتية.وتنشر «الدستور» نص شهادة الرايس عن أزمة كتابة السيرة الذاتية النسائية.تقول الرايس: «تجربة البوح في مجتمع يتلذّذ بالتلصص على حياة الغير، فما بالك بحياة المرأة التي تعتبر لغزا ورمزا للكيد يجب الحذر منه. في خلفية الضمير الجمعي وفي أجواء لا يُعترف فيها بقدسيّة الحياة الخاصة يصير من الصعب للغاية أن يبوح المبدع بمكنون نفسه فهو لا يعيش بمفرده، وقد يؤَثر البوح على حياة آخرين، كما أن حياته نفسها قد تتعرض للخطر كالبوح بالأسرار الخاصة وبالأخطاء، فللاعتراف قيمة تفوق قيمة الصمت أو التزوير».وتضيف: «دخلت التجربة وأنا على وعي بصعوبة البوح في مجتمع مزدوج الشخصية يعيش حياتين واحدة في السر وأخرى في العلانية وثقافته ثقافة تستر على العيوب والأخطاء والذنوب (وإذا عصيتم فاستتروا) مجتمع يمشي الحيط الحيط ويقول (يا ربي الستر) خوفًا من أن تقع عليه مصيبة من حيث يدري أو لا يدري. مجتمع خوف من الذات ومن الآخر غير متصالح مع ذاته ولا مع الآخر لا ينظر للآخر كبشر يمكن أن يخطئ وإنما كغريم يترصد زلاته ووقعاته حتى يجهز عليه».وتتابع: «ليست لنا ثقافة الاعتراف مثلما هي في المجتمع المسيحي حيث الفرد يتطهر ويتخفف من ذنوبه بالاعتراف والتصريح بها بصدق في الكنيسة، بل لنا ثقافة الكذب. الزوج يكذب على زوجته. الزوجة تكذب على زوجها. الابن يكذب على والده. الأب يكذب على ابنه، والفرد يكذب على نفسه في ضرب من الشيزوفرنية المسرحية الرديئة أحيانًا. ليس هناك مواجهة بين الذات ونفسها فما بالك بالآخر».وتؤكد: «الكاتب هو كائن حر في النهاية يستطيع أن يتجاوز كل ذلك. بل مهمته كشف هذا الزيف وتعرية الرياء والنفاق الاجتماعي ولكن الصعوبة أنه في كتابة السيرة الذاتية يجب أن يبدأ بنفسه وهو الكاتب المثل في نظر قارئه وحتى في نظر نفسه ولأنه كائن حرّ فإن هذه الحرية مأزق لأنه من ناحية حرّ ولكن حريته ستواجهه بالمتلقي الذي ينتظر منه إدهاشًا ما، لا يشير إليه بعينه إن شكلًا أو تيمة. يطالبه بصدق بليغ أكبر من الصدق الأخلاقي. صدق فني غير استعراضي، صدق حميم».وتردف: «كتابة السيرة أمر مختلف، صعب وخطير ومغامرة كبيرة في اللغة كما في الحياة ويحتاج شجاعة واثقة وأسئلة وجودية حارقة».وتسأل الرايس: هل يجب أن نقول كل شيء؟ هل كتّاب السيرة مجبورون على قول كل ما يتعلق بحياتهم الخاصة بصراحة وصدق؟ هل حياة الكاتب كتاب مفتوح ومباح على قارعة الطريق؟ أليس من حقه بعض خصوصية؟ أليس من حقه أن تكون له حديقته السريّة هو أيضًا؟ كل هذه أسئلة راودتني قبل وأثناء كتابة السيرة، كيف أريد أن أقدّم نفسي للناس للقراء كإنسان كامل؟ كبطلة؟ رغم أن زمن الأبطال ولّى وتراجع. أم كفرد بشر له هناته وزلاته؟ كإنسان مظلوم مضطهد؟ كامرأة مقهورة مضطهدة ومعذبة؟ وهناك أمر يتعلق بكرامة الذات. هل تسمح هذه الذات بتعرية هوانها وسقوطها وإهانتها وفشلها وانكسارها وخيباتها؟».وتؤكد الرايس أن «كتابة السيرة موقف من الذات ومن الآخر، ولكن عندما يستجمع الكاتب كل شجاعته بين يديه ويدخل فن أدب الاعتراف بكل قوة لأنه كاتب حرّ في النهاية، يصطدم بالمتلقي. هل المتلقي جاهز لتقبل الآخر بأخطائه وزلاته في فن الاعتراف؟ بعدما كان يرى في كاتبه مثله الأعلى. وهل تقبل مؤسسات النشر كل أنواع البوح أم أنها تروج لبضاعة الجنس الرخيص والعهر المقنن في التجارة بالنص الأدبي؟».وتختم الرايس: «في النهاية وفي كتابة السيرة الذاتية ليس المهم ما نقوله ولكن الأهم ما بقي في ردهات القلب من أسرار ومن مرار مستعص عن القول. لا السرد يبوح به ولا الذاكرة تتكرّم بنسيانه ولا الخيال يقتنع بما ينسج للتستر عليه. ما لا يقال أكبر بكثير مما يقال. حتى تأتي الرواية التي لا تعلن عن نفسها - سيرية - وتبدأ لعبة التخفي والخدعة والتحرّر، وهذا ما يفعله كل الكتاب. لأن الكاتب كائن حرّ لا يريد التقيد بحدث. والقارئ حرّ أيضًا ليفهم كما يريد. أو هو يفهم ما يريد أن يفهمه، لأنه يكتب معنا من حيث لا ندري، بمجرد التفكير فيه وقت الكتابة هو يكتب معنا بالتأكيد».