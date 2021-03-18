عصام زكريا يكتب: «طريد الفردوس».. الكوميديا الإلهية على الطريقة المصرية

فيلم "طريد الفردوس" الذي أخرجه فطين عبد الوهاب عن قصة قصيرة لتوفيق الحكيم عام 1966، هو أحد العلامات المضيئة في تاريخ السينما المصرية، ومسيرة صناعه. الفيلم الذي أنتجته الدولة من خلال الشركة العامة للسينما يتسم بشجاعة نادرة في فكرته وجرأة صناعه على معالجة قضايا دينية وفلسفية معقدة بشكل درامي وكوميدي، دون خشية من رقيب أو من سوق توزيع تكره الأعمال الجادة التي تخاطب العقل.

تدور حبكة "طريد الفردوس" باختصار حول رجل عاش سلبيا جبانا، لم يفعل خيرا ولا شرا، ولما مات وصعد إلى السماء لم يجد اسمه في قوائم الجنة ولا قوائم النار، وحكم عليه بالعودة إلى الأرض ليجرب الحياة من جديد.. عسى أن يعيش هذه المرة بشكل صحيح!

بجانب الفكرة يحتوي الفيلم على مشاهد جريئة للآخرة، مصورة بالألوان، على عكس بقية الفيلم المصور بالأبيض والأسود، وعلى حوار كوميدي بالغ الذكاء، ونهاية تفوق القصة شجاعة فكرية.

وهو فوق ذلك كله فيلم جيد الصنع، لم ينتقص عمقه الفكري من تشويقه الدرامي ولا من جانبه الترفيهي، لكن للأسف تعرض منذ السبعينيات للحجب من العرض على شاشات التليفزيون المصري لسنوات طويلة، قبل أن يعرض على استحياء على بعض الفضائيات الخاصة. ومن المؤسف أن نقرأ على الانترنت في يومنا هذا بعض التعليقات الجاهلة التي تتهم "طريد الفردوس" وأمثاله من الأعمال الفلسفية الروحية، بالاساءة للدين، وهو شىء لم يكن يخطر ببال أكثر الناس رجعية في زمن الحكيم وفطين عبد الوهاب!

لا خير.. بدون الشر

كان لتوفيق الحكيم فلسفة عبر عنها في العديد من أعماله الأدبية والفكرية، أطلق عليها "التعادلية" في كتابه الصادر في 1955، وهي مستقاة من الفلسفات الشرقية والديانة "المانوية"، نسبة إلى أتباع الإله مانو، التي ترى أن العالم مقسم بالتساوي بين ثنائيات الخير والشر، النور والظلمة، الحياة والموت، وأن هناك دوما سعي من الكون لإحداث التعادل أو التوازن بين هذه الثنائيات المتناقضة، لا يغلب منها جانب على جانب آخر، إلا وتبدأ الطبيعة في إعادة الكفة.

لتوفيق الحكيم أيضا مسرحيات وقصص "دينية" كثيرة تتناول الصراع الأزلي بين قوى الله وقوى الشيطان، منها مجموعته المسرحية "الخروج من الجنة" (1928) ومجموعتيه القصصيتين "عهد الشيطان" (1938) و"أرني الله" (1955) المذيل عنوانهما بعبارة "قصص فلسفية"، وكذلك مجموعته القصصية "مدرسة المغفلين" (صدرت أيضا بعنوان آخر هو "ليلة الزفاف"، 1966)، والتي تضم قصة "إبليس ينتصر" و"طريد الفردوس" المأخوذ عنها الفيلم.

هناك اختلافات كثيرة بين القصة والفيلم، لصالح الفيلم، ولعل هذه من المرات القليلة التي يكون فيها العمل السينمائي أكثر جودة وعمقا من النص الأدبي، ولا عجب في ذلك حين نعرف الأسماء التي شاركت في كتابة السيناريو، المذكورة في عناوين الفيلم: "سيناريو علي الزرقاني. حوار بكر الشرقاوي. اشترك في كتابة السيناريو توفيق الحكيم. محمد أبو يوسف. محمد مصطفى سامي"، وبالإضافة للحكيم نفسه، فكل الأسماء السابقة من أهم كتاب السيناريو في السينما المصرية.



يبدأ الفيلم على مشاهد موكب ضخم يتقدم من منطقة ريفية مقفرة نحو قلب القرية. في مركز الموكب الشيخ عليش (فريد شوقي) على حصان، والمريدون وأهل القرية يزفونه ويتبركون به ( من بينهم امرأة تقترب بطفلها المريض من الشيخ عليش طالبة مجرد لمسة منه لطفلتها حتى تشفى!)، ويقطع الفيلم بين لقطات الموكب ولقطات لمولد يقام في القرية، ألعاب وحواة وراقصات، ويبدع فطين عبد الوهاب ومدير التصوير مسعود عيسى في هذه الافتتاحية التي تستغرق دقائق، والتي يشارك فيها عدد كبير من المجاميع، وعدد كبير من الأحداث والشخصيات. يجلس العمدة وكبراء القرية وبينهم معلم القرية أحمد أفندي (عبد الحفيظ التطاوي)، الوحيد الذي يرتدي ملابس غربية، قميص وبدلة وربطة عنق وطربوش، والوحيد الذي يعترض على مظاهر الجهل وينتقد الشيخ عليش، وهو ما يثير استياء مجالسيه الذي يحذرونه من انتهاك المقدسات. من ناحية ثانية هناك الراقصة صابحة، أو "الغازية" (رجاء يوسف)، تتابع موكب الشيخ عليش بشغف، وتنظر نحوه باغواء، وعندما يقترب منها تندفع نحوه للامساك به وهو يستعيذ بالشيطان منها. يصيح واحد من مجلس كبراء القرية أن صابحة تابت بمجرد رؤية الشيخ عليش. يعلق أحمد أفندي: "عجايب. كل حاجة ملخبطة ومشقلبة" فيصيح أحدهم ردا عليه: "علي الطلاق بلدنا دي أحسن بلد!".

يهرب عليش من ملامسات الغازية التي أثارت غرائزه، فيهرع إلى النهر ليلقي بنفسه فيه، وعندما ينهي استحمامه ويعود يشهد جريمة قتل، حيث يقوم أحد أبناء القرية باطلاق النار على "خليفة العمدة". عليش ينظر نحو الرجل المحتضر، ثم نحو القاتل، ويتبادلان النظرات، لكن عليش ينكس رأسه ويمضي في طريقه مسرعا، كأنه لم ير أو يسمع شيئا. في عشته الفقيرة تواصل صابحة مطاردته، بعد أن قامت بإعداد "عجوة بجوزة الطيب"، وهي مقوي جنسي شعبي معروف، وتقوم بإطعام عليش الخائف وإطعامه، يتأثر عليش بمداعبات صابحة وقيامها بدفع مكبس "وابور الجاز" بشكل متكرر، في إشارة جنسية شعبية أخرى، ويستثار، لكنه يصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية، غالبا من تأثير جوزة الطيب، ويموت.

يصل طبيب القرية ويرد تشريح جثة عليش لمعرفة سبب الوفاة، لكن مساعده، إبراهيم، يسرع باخبار أهل القرية أنهم يرغبون في تشريح الشيخ عليش، فيهجمون على المكان ثائرين، فيتراجع الطبيب ويكتب أن سبب الوفاة طبيعية، ويتهلل القرويون. تقام جنازة مهيبة لعليش، وعندما يطلب إبراهيم من الذين حوله أن يسرعوا حتى يمكنهم اقامة جنازة القتيل قبل الغروب، يصيح أحدهم "النعش بيطير" ويجري الجميع خلف النعش معتقدين أن جثة عليش تطير للحاق بالجنة! يبدأ الفيلم على مشاهد موكب ضخم يتقدم من منطقة ريفية مقفرة نحو قلب القرية. في مركز الموكب الشيخ عليش (فريد شوقي) على حصان، والمريدون وأهل القرية يزفونه ويتبركون به ( من بينهم امرأة تقترب بطفلها المريض من الشيخ عليش طالبة مجرد لمسة منه لطفلتها حتى تشفى!)، ويقطع الفيلم بين لقطات الموكب ولقطات لمولد يقام في القرية، ألعاب وحواة وراقصات، ويبدع فطين عبد الوهاب ومدير التصوير مسعود عيسى في هذه الافتتاحية التي تستغرق دقائق، والتي يشارك فيها عدد كبير من المجاميع، وعدد كبير من الأحداث والشخصيات. يجلس العمدة وكبراء القرية وبينهم معلم القرية أحمد أفندي (عبد الحفيظ التطاوي)، الوحيد الذي يرتدي ملابس غربية، قميص وبدلة وربطة عنق وطربوش، والوحيد الذي يعترض على مظاهر الجهل وينتقد الشيخ عليش، وهو ما يثير استياء مجالسيه الذي يحذرونه من انتهاك المقدسات.

حائر على باب السماء

هنا نصل إلى أهم مشاهد الفيلم. يتحول التصوير بالأبيض والأسود إلى الألوان. تسطع الشمس فوق جبل، نحن في الآخرة، بين الفردوس والجحيم، في شكل رموز بصرية بسيطة: يصعد عليش إلى السماء بين السحب على سلم غير مرئي، الفردوس سماء زرقاء وسحاب أبيض، بينما الجحيم نار حمراء. ربما لا يحتاج رمزي الجنة البيضاء والنار الحمراء إلى مزيد من التوضيح، فهما صورتان دينيتان معروفتان، لكن رمز السلم الذي يصعد عليه عليش، ثم يهبط في نهاية المشهد إلى الأرض مرة أخرى، لم يأت أيضا من فراغ. ربما يذكر هنا مشهد الشمس فوق الجبل وذلك السلم إلى السماء والجسر الفاصل بين الجنة والنار في "الكوميديا الإلهية" لدانتي أليجيري، وربما تذكر رحلة الاسراء والمعراج، ولكن الرمز أقدم من ذلك بكثير. تشير بعض النصوص الجنائزية الفرعونية إلى "اسكت" التي تعني درجات السلم، حيث كان يعتقد الفراعنة بوجود سلم حقيقي يصل الأرض بالسماء، بني من أجل رع ليصعد به وينعم بمشاهدة الآلهة. وفي متون الأهرام تقول روح الفرعون الميت: "وضعت لنفسى شمسك الساطعة كسلم تحت قدمى"، ويقدم الكهنة الدعاء له قائلين: "ليصعد الفرعون إلى السماء على سلم "من أشعة الشمس"، "عسى السماء أن تجعل ضوء الشمس قويا لك، حتى يمكنك الصعود إلى السماء". في كل هذه الأساطير وغيرها يمثل السلم حالة القطيعة مع الوجود والانتقال من طبيعة وحالة وجودية إلى حالة أخرى. وتمثل المشاهد التالية محاكمة بين ممثلي الفردوس والجحيم تشبه إلى حد كبير محاكمة الميت في المعتقد الفرعوني كما جاءت في نصوص "كتاب الموتى" وغيرها: إن قلب الميت يتم وزنه أمام ريشة، فإذا مالت الكفة يعني أنه قلب مثقل بالذنوب، وإذا تساوى مع الريشة فهو قلب خفيف الحمل طاهر.

المشهد الذي يستمر لخمس دقائق كاملة يحتاج إلى وصف مفصل لاظهار عمق مضمونه وخفة دم حواره، المكتوب شعرا، واستثناءيته في مسيرة السينما المصرية.

على صورة السماء الزرقاء والسحاب الأبيض يأتي صوت حارس الجنة ( أو الله) بصوت عماد حمدي (!):

- عليش ابن آدم، عليش ابن آدم كان شيخ في بلاده، مبروك في الأرض، روحه بتتسلم دلوقتي. مقبول؟ مرفوض؟ مرفوض! ابن آدم اللي اسمه عليش روح على النار يا عليش دوغري. يمكن تاخد هناك فرصة.

يفزع عليش ويسأل:

- يا نهار أبيض؟! رحت النار! ليه؟ عملت إيه؟

- ولا حسنة في قلبك تشفع لك، ولا خير في حياتك قدمته. نعملك إيه؟ فاكر الجنة دي إيه؟

- دا أنا راجل من أهل الخطوة. من أهل البركة والمعروف. شوف عندك وحياتك..شوف!

- مش كفاية البركة ولا نافعة الخطوة. وكمان فاضية كل بنود أكل العيش، قدام اسمك بالكامل يا عليش. راجل لا يهش ولا ينش. معلمتش ولا حاجة في دنيتك، أحاسبك عليها في آخرتك. اتفضل امشي!

- على فين؟

- النار بجوارنا، على شمالنا. اتفضل خلينا في حالنا

- حكمتك يارب، حكمتك

يذهب عليش باتجاه النار. نار حمراء مفزعة، يظهر عليش مرتعبا، ويأتي صوت حارس الجحيم، أو الشيطان، بصوت توفيق الدقن (!):

- أهلا سي عليش أهلا. شرفت جهنم

- أهلا بك

- ايه تطلب؟ اتكلم..فيه خدمة؟ انطق..بلا لخمة.

- مطرود من الجنة

- أهلا بك

- مش لاقي حتة أبات فيها

- واحنا لوكاندة يا سي عليش؟ اتفضل امشي. ابعد عنا. مكانش ناقص غيرك أنت

- لا الجنة قابلني ولا النار عاوزاني. أبات في الشارع يا اخوانا؟

- ولا كلمة. دا حتى ولا ذنب صغير في رقبتك يشفعلك تتطهر منه

- يمكن ذنب قديم، منسي. شوف. دعبس. راجع حساباتك

- متراجعة. ولا غلطة، ولا هفوة. روح امشي. ما تنفعشي

- حتى أنتم؟

- حتى احنا؟ أمال ايه؟ هي جهنم دي هفية؟!

يتوسل عليش لله أن ينقذه من هذا الموقف. يأتيه الحل على لسان حارسي الجنة والنار. يخبره صوت حارس الجنة بأنه سيمنح فرصة ثانية، ويعاد إلى الأرض، فيتساءل عليش متعجبا:

- ودا برضه كلام يمشي؟

- (حارس النار) يمشي يا عليش، يمشي

- (حارس الجنة) حرك قلبك واحييه. حي الناس واشقى معاهم. زيك زي عباد الله

- (حارس النار) ذنب اتنين كده ع الماشي، ما تنساشي

- (حارس الجنة) اعمل خير في كتابك يشفعلك، وتغير روحك وتساعد أهلك

- (حارس النار) غلطة اتنين برضه يجوز لك. كل ذنوب الدنيا هناك، هاتها معاك

- (حارس الجنة) روح للدنيا وزود خيرها. كل أبواب الجن تقولك أهلا

- (حارس النار) هتبات في جحيمنا وترتاح. كل ذنب بليلة بطولها. فكر تكسب

يكشف هذا الحوار البسيط الضاحك عن فلسفة عميقة متجذرة في الشخصية الشرقية، عثر عليها الحكيم في الديانات الشرقية والحكمة الشعبية المصرية، التي تتعامل مع الخير والشر باعتبارهما نصفي الحياة، يتكاملان كما يتعارضان، لا ينبغي التطرف في اتجاه منهما، وينتقد الفيلم بشدة هؤلاء المتهربنين و"المجاذيب" الذين يعيشون على هامش الحياة، بدون انخراط فيها، ليس فقط من خلال شخصية عليش، ولكنه يؤكد الفكرة لاحقا في الفيلم، عندما يأتي بـ"مجذوب" آخر، لا يكف عن الصياح بكلمات الدعاء، ويقدمه بشكل سلبي يدعو للبعد عنه وعدم مساعدته، وينتقد تبرك الناس بهؤلاء، وبما يحيط بهم من خرافات، كما سيتأكد في المشاهد الأخيرة بالفيلم.

الحياة..كلاكيت ثاني مرة

ينتهي المشهد السابق بهبوط عليش على السلم غير المرئي الواصل بين السماء والأرض، ونعود غلى الأبيض والأسود داخل قبر عليش، حيث يستيقظ من الموت، ويكسر حجر قبره ويخرج ملتفا بكفنه، عائدا إلى عشته، ليجد مساعده إبراهيم وقد استولى على مقتنياته البسيطة، وارتدى ملابسه. يفزع الجميع من رؤيته، ويطاردونه. ويقطع الفيلم على مشهد لقطار مسافر، فننتقل هذه المرة من مكان لمكان، حيث يصل عليش إلى القاهرة، ونرى فريد شوقي مرتيدا الجلباب يسير في وسط البلد، يسأل الناس عن مكان يتجه إليه.

في القاهرة يبدأ عليش الحياة من جديد. تظهر ملامح قوته الجسدية الهائلة، فيقوم أحد التجار بتشغيله، ولكن عليش يحاول الدفاع عن زملاءه في وجه التاجر، ويكسر ذراعه، فيسجن، وفي السجن يضطر مرة أخرى إلى مواجهة العنف البدني بالعنف، ويتعرف على أحد المساجين، بلبل ( محمد توفيق) وعندما يغادران السجن يذهب به بلبل إلى الراقصة سنية (نجوى فؤاد) ليعمل لديها كحارس وفتوة.

بالتدريج يقع عليش في غواية سنية، التي تتخذه حاميا وعشيقا، بعد أن يواجه بمفرده عصابة البلطجي ماركو الذي يبتزها، وبمرور الوقت ينغمس عليش الذي يتحول اسمه إلى علوي في حياة اللهو والشرب والجنس، وينسى أصله، ولكن ذات يوم يلتقي على طريق الأسكندرية بمجموعة من الأطفال ومعلمتهم، يتبين أنهم محل رعاية جمعية خيرية، فيساعدهم للعودة إلى القاهرة، ويقع في حب معلمتهم أمينة (سميرة أحمد) ويدفعه هذا الشعور بالحب إلى التغير نحو الخير.

فطين عبد الوهاب، في تصوري، هو أفضل مخرج مصري برع في تصوير الأنوثة والحسية الجنسية على الشاشة، باحترافية ودون فجاجة. في الحقيقة لا يعرف فطين عبد الوهاب أن يكون مبتذلا أو فجا. هو راق بطبعه، ويحب النساء ويحترمهن بطبعه، وعلاقته بالجسد علاقة سوية، لا هوس فيها أو خوف، وكل هذا ظاهر في أعماله..ما يحتاج ربما إلى مقال منفصل. ولكن سأكتفي هنا بالاشارة إلى نساء "طريد الفردوس". تجسد سميرة أحمد دور العذراء الطيبة، وهي نمط معتاد في الميلودراما المصرية، في مقابل المرأة الفتاكة femme fatale الغاوية التي تؤديها راقصات الفيلم. هناك صابحة الغازية وزميلتها، وبالإضافة إلى ملامحهما الجميلة الرقيقة، فإن الفيلم لا يدين أنوثتهما، إن لم نقل أنه يتعاطف معهما. المرأة الثانية هي نجوى فؤاد التي تمثل الأنوثة المطلقة، ومع أنها "شيطانة" تغوي عليش وتوقع به، وتحوله إلى مدير كاباريه وتاجر مخدرات، إلا أنها أيضا امرأة مسكينة تحتاج إلى الحماية وتدافع عن "أكل عيشها" الوحيد، ولها منطقها الواضح الذي يقدمه الفيلم. الكاباريه اسمه "الفردوس"، وهو بشكل ما يمثل الفردوس الأرضي، حيث ملذات الحياة كلها. ويلعب الفيلم على عالمي الفردوس والجحيم بأكثر من طريقة. بجانب اسم الكاباريه تؤدي نجوى فؤاد رقصة مستوحاة من هذا الصراع ترتدي فيها الأبيض الملائكي ويحيط بها عدد من الراقصين على هيئة شياطين يرتدون الأسود بذيول وقرون. وعندما يغضب عليش على سنية بعد أن ترسله لنقل شحنة مخدرات دون علمه ويضربها ويعلن أنه سيترك العمل معها تقول له سنية الجملة الغريبة التالية:

- أنت غبي.. أعمى. الجنة تبقى في ايدك وترفسها برجليك..كافر!

وتلقي له بكثير الأموال تاركا اياه حائرا بين طريقين، وهنا يعود صوتا عماد حمدي وتوفيق الدقن يترددان في أذنيه مرة أخرى:

- (حارس الجنة) عليش..عمر المال الحرام ما ينفع صاحبه. يعذبه في الدنيا ويحرقه بنار جهنم في الآخرة

- (حارس النار) يا راجل..بتاكل من الكلام دا؟ الفلوس تعمل معجزات. نعمة ربنا ترفسها. خد الفلوس واصرفها في الخير. كفر بيها عن سيئاتك. اشتري بيها الجنة! مش عايز تبقى واد فونط قدام أمينة. مستني ايه؟ مد ايدك وخد الفلوس. لم أمال ما تبقاش خايب

وأمام هذا المنطق يستجيب عليش ويأخذ المال ويذهب إلى أمينة ليتبرع به للجمعية الخيرية.ومع أن أمينة رمز للخير إلا أنها فتاة متحضرة، ترفض تقديس المجذوبين والتدين الظاهري، وترى أن عمل الخير يتمثل في بناء المستقبل وتعليم الأطفال والعمل المنتج. ويبين الفيلم أن عودة عليش إلى التفكير في ماهية الخير ليست فقط وقوعه في الحب. إن أمينة تسكن في شارع السد بحي السيدة زينب، وعندما يزورها يجد عليش عالما آخر يختلف عن حياة "كاباريه الفردوس"، الناس فيه فقراء ولكن طيبون ومتحابون ويساعدون بعضهم البعض. وفي واحد من أجمل مشاهد الفيلم يذهب عليش لزيارة أمينة، مصطحبا الطفلة سلوى (بوسي في أول ظهور لها على الشاشة) ابنة بلبل الذي قبض عليه متلبسا بتجارة المخدرات، وذلك لينقذها من براثن سنية التي تريد تحويلها إلى راقصة وعاهرة. وفي الحي الشعبي يجد أمينة وأمها وجيرانهم يتكاتفون لمساعدة جارة حبلى على وشك الولادة، ويمد يده بالمساعدة، ويتأثر كثيرا بطبيعة الناس هناك، وعندما نسمع صرخات الطفلة المولودة أخيرا، نشعر أن عليش قد ولد مرة ثانية، أو ثالثة، أيضا. الخير في الفيلم لا يتمثل في ترك الراقصة وقتلها، كما نجد في "شباب المرأة" وكثير من الأعمال الرجعية في السينما المصرية، ولكنه يتمثل في مساعدة الآخرين، الأطفال، والمحتاجين، وفي الصدق والعمل الشريف، وهذه الأفكار يؤكد عليها "طريد الفردوس".

عليش يصلب من جديد

يعود عليش إلى الكاباريه لمرة أخيرة، ويدافع عن سنية وموظفيها في وجه البلطجي ماركو مرة ثانية. جدير بالذكر هنا الاشارة إلى جودة تصميم المعارك في الفيلم بالنظر إلى امكانيات السينما وقتها. هناك ثلاثة معارك اثنتين في الكاباريه وواحدة في السجن، وهم مثل فقرات الرقص، موظفون داخل الدراما بشكل سلس ومقنع، حيث تؤدي كل معركة أو رقصة وظيفة درامية بجانب الترفيه.

بعد أن يقدم الخدمة الأخيرة لسنية، يقرر علوي أن يعود إلى عليش. يذهب إلى أمينة ويعترف لها بكل شىء ثم يقرر أن يعود إلى قريته لبناء مشروع خيري، حيث يجري الفصل الأخير من المأساة.كما ذكرت في البداية هناك اختلافات كثيرة بين القصة والفيلم، لصالح الفيلم. من هذه الاختلافات أن القصة تروى على لسان صديق للبطل من القرية التي عاش فيها الشيخ عليش، وهذا الصديق من مرتادي "كاباريه الفردوس" أيضا، ولذلك شهد تحولات الشيخ عليش كلها. هذا الراوي يشبه شخصية أحمد أفندي في الفيلم، غير أن أحمد أفندي لم يغادر القرية ولا يعرف شيئا عن الحياة الثانية للشيخ عليش، وهو يعاود فقط الظهور في الدقائق الأخيرة من الفيلم. ومن الاختلافات الفكرية أن الشيخ عليش الذي أصبح البلطجي علوي يصبح في نهاية القصة الشيخ عليوة الذي يفتتح "كتابا" لتعليم النشء في إحدى القرى النائية بعيدا عن قريته الأولى. ولكن في الفيلم يعود عليش إلى قريته، ليصلح ما تم افساده، ويعيد للعالم توازنه الذي اختل، ويموت مرة أخرى بشكل صحيح! وبالاضافة إلى أن هذه هي الخاتمة السليمة دراميا للحكاية، فهي تستكمل الكثير من المعاني التي يتضمنها الفيلم، كما سنرى. وجدير بالذكر أيضا أن هذه النهاية تتشابه مع خاتمة رواية "المسيح يصلب من جديد" لنيكوس كازانتزاكيس الصادرة 1954، وقد تكون مجرد مصادفة، لكن كما ذكرت هي النهاية الدرامية المنطقية، على عكس القصة.

القرية لا تزال كما هي، لم يتغير فيها شىء. مواكب الدراويش والموالد والراقصات والجهل المقيم. لم يزل أحمد أفندي يحاول أن يرفع وعي أكابر القرية، ولا يزالون هم يسفهون آراءه ويعتبرونها كفرا. يكتشف عليش العائد أن مقبرته تحولت إلى ضريح يتبرك به أهل القرية، وأن هناك "مولدا" باسمه. يغضب من سقوط أهل القرية في الخرافة، ويحاول أن يطلعهم على الحقيقة، ويخبرهم أنه لم يزل حيا، وأنه ليس وليا ولا يحزنون، ويخبرهم أن مساعد العمدة الجديد هو قاتل المساعد القديم، الذي شهد عملية اغتياله وسكت عن الحق، ولكن أهل القرية يرفضون تصديقه، فيذهب لتحطيم الضريح ليبين لهم أنه خاوي( في مشهد طويل سبق مشهد تحطيم معالي زايد لضريح الدجال في فيلم "للحب قصة أخيرة" بثلاثين عاما!) ولكن أهل القرية يثورون ضده ويهتف ضده مساعد العمدة القاتل: "الله أكبر وعلى الباغي تدور الدوائر"، ويهجم الجميع على عليش ويقتلونه. يهب أحمد أفندي لنجدته من بين أيديهم، صائحا في الجمع: "يا خلق ارحموا نفسكم واسمعوا مرة الحقيقة. الحقيقة واضحة قدامكم. بصوا وشوفوها ولو مرة واحدة في حياتكم". يقترب من عليش يحاول اسعافه، لكن عليش الذي يحتضر يقول له: "البركة فيك. فهمهم! علمهم!" ويكون آخر طيف يمر برأسه هو صورة أمينة تودعه عند القطار. مع موته، يقطع الفيلم على مشهد السماء بالألوان مرة أخرى ونسمع صوتي حارسي الجنة والنار يتبادلان التعليق على حياة عليش:

- مات عليش، ابن آدم. مات على الأرض، صريعا للجهالة والشرور

- لقد عاش هائما، ضائعا. يسأل دائما أين الطريق؟

- والآن تنطلق روحه محاطة بالسعادة والفرح

- فأين الطريق. إلى أين؟..إلى أين؟

وينتهي الفيلم بدلا من كلمة "النهاية" بعبارة "إلى أين؟" التي تبقى ثابتة على الشاشة. وهكذا لا نعرف مصير عليش، ولكن المهم هو أنه عاش الحياة، بحلوها ومرها، وتعلم، وفهم، وأدرك معنى الخير والشر. هذا المعنى الذي تؤكده كلمات عليش الأخيرة لأحمد أفندي، تتوافق مع الحوار الأخير الذي يدور بين عليش وأمينة ( المعلمة) عندما يخبرها عليش بأنه ينوي التوبة وفعل الخير، فتقول له: "الخير انك تعرف الناس محتاجة إيه. الخير انك تساعد الناس على التقدم. والشر انك تقف قدام تقدمهم".

هذا فيلم من زمن الستينيات، قبل انهيار العالم الذي حدث في 1967، عندما كانت أحلام النهضة والتقدم العلمي هي "الجنة" و"الخير" لدى المصريين، قبل أن ينقلب مفهوم الخير ويتحول إلى تحطيم الكاباريهات وتكفير المفكرين وتحريم الفنون ومطاردة الحريات الشخصية للجيران!