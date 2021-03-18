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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«فيسبوك» يُعيد طفلة إلى أسرتها في بني سويف (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 08:33 م
أسرة بحي العمرانية
أسرة بحي العمرانية
بنى سويف - محمد حفيظ
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عثرت أسرة بحي العمرانية بالجيزة على طفلة غائبة عن أسرتها بقرية الشناوية شمال بني سويف، بعد غياب دام 6 أيام.

البداية كانت بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن تغيب طفلة تدعى "ملك.ش.ا" تقيم بالشناوية في مركز ناصر، عمرها 11 عامًا، اختفت بعد اعتداء شقيقها الصغير عليها بالضرب، وتركت المنزل بعدها، مع تضمين صورة للطفلة أيام قليلة من تداول المنشور.

وقبل أن يصل إلى هاني ماهر شكري، سائق، مقيم بحي العمرانية بالجيزة الذي قام بالاتصال بصاحب المنشور قائلًا:"ألو.. أيوة يا فندم.. البنت عندنا وفي أمان تام وتعامل أحسن معاملة.. عثرنا عليها منذ أيام، وتقيم مع أولادي في منزلي".

وانتقلت أسرة الطفلة برفقة عزام سيد أحد شباب الشناوية إلى حي العمرانية ويلتقون بالسائق الذي عثر على الطفلة.

وبدأ السائق فى حماية العثور على الطفلة أننى فوجئت قبل 5 أو 6 أيام، أثناء عملي بجوار محطة قطار الجيزة بطفلة في عمر بنتي تقترب مني وتجلس جواري، وبعد وقت طويل لم تغادر المكان، فسألتها عن أسمها فأجبت ولم استطع التعرف منها على مكان اقامتها إلا أنها ابلغتني بوجود مشكلة مع اسرتها، وبالفعل اصطحبتها إلى منزلي وأقامت وسط ابنائي الثلاث، ويتم تسليمها إلى اسرتها وسط حالة من السعادة، موجهين الشكر والتحية لهم على استضافتها تلك الفترة وسط ابنائه".
«فيسبوك» يُعيد طفلة إلى أسرتها في بني سويف (صور)
«فيسبوك» يُعيد طفلة إلى أسرتها في بني سويف (صور)
«فيسبوك» يُعيد طفلة إلى أسرتها في بني سويف (صور)
«فيسبوك» يُعيد طفلة إلى أسرتها في بني سويف (صور)
«فيسبوك» يُعيد طفلة إلى أسرتها في بني سويف (صور)
«فيسبوك» يُعيد طفلة إلى أسرتها في بني سويف (صور)
«فيسبوك» يُعيد طفلة إلى أسرتها في بني سويف (صور)
«فيسبوك» يُعيد طفلة إلى أسرتها في بني سويف (صور)

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