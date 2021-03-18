واشنطن: نعمل مع شركائنا الأوروبيين لإنهاء الصراع في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن عملها مع الشركاء الأوروبيين لوقف الصراع في اليمن.وأكدت الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة "العربية"، أن المبعوث الأمريكي لدى اليمن، تيموثي ليندركينغ، يبحث مع الجانب الأوروبي جهود إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت، أمس، أن الوزير "أنتوني بلينكن" أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن "مارتن غريفيث" بأن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.فيما كشف ليندركينج، الجمعة، عن خطة لوقف إطلاق النار في اليمن، تم التوصل إليها بمساعدة المبعوث الأممي وسلطنة عُمان وأطراف إقليمية أخرى.