تعاونهما الثاني.. نيللي كريم تطرح أغنية «دولا دولا» مع المدفعجية

طرحت النجمة نيللي كريم أغنية جديدة بالفيديو كليب مع فرقة المدفعجية والتي تحمل اسم "دولا دولا" وتم طرحها عبر اليوتيوب ضمن الحلقة الأخيرة من برنامج "هيتايا".برنامج "هيتايا" هو فكرة نيللي كريم وهو مزيج بين عرض الواقع وبرنامج مزيكا، ويعد أول عمل ديجتال للفنانة نيللي كريم، يذاع على "يوتيوب"، حيث انتهت نيللي من تصوير الموسم الأول من البرنامج.البرنامج فكرة نيللي كريم ورامي السكري، ومن إنتاج شركة "rhyme production"، التي انتجت عدد من البرامج التي حققت ناجح جماهيري مثل "فاميليا والفرنجة.ويعتمد البرنامج على استضافة نجمين فقط طوال الموسم الواحد، لتظهر نيللي طوال الموسم الأول مع فريق "المدفعجية"، يتبعهم عدد من نجوم الغناء والفن على الساحة في مواسمه المقبلة.ويحمل البرنامج اسم" هيتايا" الذي يُعد التعريب المشتق من الكلمة الإنجليزية "Hits"، وتم الاستقرار على هذا الاسم باعتباره مصطلحا دارجا في الوسط الفني، ويطلق على الأعمال أو البرامج التي تلقى استحسانا لدى الجمهور والنقاد معًا، كما يتماشى عدد حلقات البرنامج التي تأتي عبر ٥ حلقات للموسم الواحد مع طبيعة جمهور تلك المنصات، فيما سيثير نيللي والسكري الجدل كونهما اختارا، أن لا تزيد مدة الحلقة الواحدة عن 5 دقائق في ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ البرامج الغنائية.ويعد هذا التعاون هو الثاني بين نيللي والمدفعجية حيث شاركا العام الماضي في أغنية "مليونير" والتي حققت نجاحا كبيرا.