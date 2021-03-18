تنسيقية شباب الأحزاب توجه التحية لشهداء جيش مصر الأبيض

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية لشهداء جيش مصر الأبيض، بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب المصري، الذي يتوافق مع ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط في أبو زعبل في ١٨ مارس عام ١٨٢٧.وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما يقدمه أطباء مصر في هذه المرحلة الخطيرة من عمر العالم، في مواجهة جائحة كوفيد 19، لحماية الإنسان والمجتمع والقضاء على الوباء.وأكدت التنسيقية، أن ما يبذله الأطباء من جهود مضنية وتصدرهم الصفوف الأولى لحماية المصريين من الوباء سوف يبقى صفحة مضيئة في سجلات البطولة المصرية.كما أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستعمل من خلال جناحها التشريعي في مجلسي النواب والشيوخ، على الوقوف خلف مطالب الأطباء وترجمتها في قوانين وقرارات، كمحاولة بسيطة لرد الجميل لهم.