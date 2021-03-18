«العالمي للسياحة» يعتمد الشهادة الرقمية الخضراء للمسافرين

قالت جلوريا جيفارا الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السياحة والسفر العالمي، إن الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية، وسيشهد اعتماد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للشهادة الرقمية الخضراء، خطوة رئيسية نحو انتعاش السفر والسياحة في المنطقة.وأضافت «جيفارا» في بيان لها اليوم، إن تقديم الشهادة الجديدة للسفر قد يشهد ترحيب الدول الأعضاء بالمسافرين مع إثبات التطعيم أو اختبار سلبي أو اختبار أجسام مضادة إيجابي، في الوقت المناسب لفترة الصيف المزدحمة، وهذا من شأنه أن يوفر دفعة كبيرة ومطلوبة بشدة للاقتصادات وينقذ ملايين الوظائف وسبل العيش.وأشادت بمجهودات المفوضية الأوروبي توفير الشهادات الخضراء للمسافرين هذه الفترة القصيرة من الزمن، يقع العبء الآن على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي لتبني هذه المبادرة الجديدة، ونحثهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها على وجه السرعة.وتابعت أن المجلس سيعمل على توفير الشهادة الخضراء الرقمية المقترحة، جنبًا إلى جنب مع تدابير الصحة والنظافة المعززة وارتداء القناع الإلزامي، الطمأنينة التي يحتاجها المستهلكون لحجز رحلاتهم وضمان عودة السفر الدولي الآمن.وأشارت إلى أنه في عام 2019، ساهمت السياحة والسفر بنسبة 9.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ودعمت أكثر من 22 مليون وظيفة، ما يوضح مدى أهمية القطاع في تعزيز الاقتصاد.